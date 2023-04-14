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Купить таунхаус с видом на море в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
21
Эльче
1
Таунхаус В архив
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11 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м² Количество этажей 3
€ 195,000
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 2
€ 211,000
Новый таунхаус в современном комплексе в городе Гран Алакант.Находится в жилом комплексе зак…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 244,000
Новый таунхаус с бассейном в пригороде Аликанте, в городе Гран Алакант.Трехэтажный таунхаус,…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 291,000
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 288,000
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 112,000
Дуплекс с 2 спальнями рядом с морем в Гран Алакант. Двухэтажные таунхаусы с 1, 2 или 3 спаль…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 313,000
Современный таунхаус у моря в городе Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. имеет три спальн…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 295,000
Современный таунхаус в городе Santa Pola в 150 метрах от моряТаунхаус площадью 151,89 кв. м.…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 292,000
Современный таунхаус в закрытом комплексе с бассейном в городе Santa Pola Таунхаус площадью …
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 320,000
Предложение от застройщика - просторный таунхаус в Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. им…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Современный таунхаус в городе Santa Pola возле моряТаунхаус площадью 144 кв. м. имеет три сп…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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