Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на горы в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
21
Эльче
1
Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 85 м²
€ 199,900
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти