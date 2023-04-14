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Купить недвижимость с видом на море в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
180
Эльче
88
Crevillent
1
92 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 269,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 64 м² 4 Этаж
€ 289,900
Эффектный дом на продажу с видом на море. В этом отеле есть гостиная с выходом на террасу с …
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 5/5 Этаж
€ 265,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 152 м²
€ 195,000
Двухуровневая квартира с подвалом на продажу в Gran Alacant. & NBSP; В жилом районе есть…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 325,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м² Количество этажей 3
€ 195,000
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
Дом 3 спальнив Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 108 м² Количество этажей 3
€ 278,500
Представляем новый смежный дом в городе Гран Алакант.Дом, площадью 107 кв. м. На ранней стад…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 4/5 Этаж
€ 255,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 3/5 Этаж
€ 245,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 1/2 Этаж
€ 225,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 4 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 4 спальни
Santa Pola, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 2/5 Этаж
€ 270,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 2/5 Этаж
€ 235,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 72 м²
€ 270,000
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 240,000
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 255,000
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 241,000
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 221,000
Дом 3 спальнив Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 217 м² Количество этажей 2
€ 505,000
Предлагаем вам новую виллу в городе Гран Алакант.Дом состоит из двух этажей площадью 217 кв.…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 2
€ 211,000
Новый таунхаус в современном комплексе в городе Гран Алакант.Находится в жилом комплексе зак…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 244,000
Новый таунхаус с бассейном в пригороде Аликанте, в городе Гран Алакант.Трехэтажный таунхаус,…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² Количество этажей 2
€ 224,000
Новое бунгало в городе Гран Алакант.Двухэтажный дом площадью 63 кв. м с тремя спальнями, дву…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 288,000
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 291,000
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
Бунгало 2 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 255,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат 64 м²
€ 105,000
Апартамент / Квартира в La Marina. Апартаменты расположены в 450 метрах от пляжа в одном из …
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 112,000
Дуплекс с 2 спальнями рядом с морем в Гран Алакант. Двухэтажные таунхаусы с 1, 2 или 3 спаль…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 132,500
Новые апартаменты с 2 спальнями под ключ в Gran Alacant. Новые апартаменты под ключ с 2 спал…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 185,000
Апартамент / Квартира в Gran Alacant, Santa Pola. Роскошные апартаменты на Гран Алаканте. Он…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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