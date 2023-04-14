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Realting.com
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Аликанте
Купить недвижимость с видом на море в Бах-Виналопо, Испания
Santa Pola
180
Эльче
88
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92 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 269,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
64 м²
4 Этаж
€ 289,900
Эффектный дом на продажу с видом на море. В этом отеле есть гостиная с выходом на террасу с …
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
5/5 Этаж
€ 265,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
152 м²
€ 195,000
Двухуровневая квартира с подвалом на продажу в Gran Alacant. & NBSP; В жилом районе есть…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 325,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
149 м²
Количество этажей 3
€ 195,000
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 3
€ 278,500
Представляем новый смежный дом в городе Гран Алакант.Дом, площадью 107 кв. м. На ранней стад…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
4/5 Этаж
€ 255,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
3/5 Этаж
€ 245,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
1/2 Этаж
€ 225,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 4 спальни
Santa Pola, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
2/5 Этаж
€ 270,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
2/5 Этаж
€ 235,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
72 м²
€ 270,000
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 240,000
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 255,000
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 241,000
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 221,000
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
217 м²
Количество этажей 2
€ 505,000
Предлагаем вам новую виллу в городе Гран Алакант.Дом состоит из двух этажей площадью 217 кв.…
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 2
€ 211,000
Новый таунхаус в современном комплексе в городе Гран Алакант.Находится в жилом комплексе зак…
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 2
€ 244,000
Новый таунхаус с бассейном в пригороде Аликанте, в городе Гран Алакант.Трехэтажный таунхаус,…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
Количество этажей 2
€ 224,000
Новое бунгало в городе Гран Алакант.Двухэтажный дом площадью 63 кв. м с тремя спальнями, дву…
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 2
€ 288,000
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 2
€ 291,000
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
1/2 Этаж
€ 255,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат
64 м²
€ 105,000
Апартамент / Квартира в La Marina. Апартаменты расположены в 450 метрах от пляжа в одном из …
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
75 м²
€ 112,000
Дуплекс с 2 спальнями рядом с морем в Гран Алакант. Двухэтажные таунхаусы с 1, 2 или 3 спаль…
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 132,500
Новые апартаменты с 2 спальнями под ключ в Gran Alacant. Новые апартаменты под ключ с 2 спал…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 185,000
Апартамент / Квартира в Gran Alacant, Santa Pola. Роскошные апартаменты на Гран Алаканте. Он…
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Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания
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