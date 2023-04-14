Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Пентхаусы

Купить пентхаус с видом на горы в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
3
Эльче
3
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
5 ванных комнат 273 м² Количество этажей 3
€ 1,450,000
Погрузитесь в роскошь! Разве вы этого не заслуживаете? В доме класса «люкс» во в…
Дом 4 спальнив Марбелья, Испания
Дом 4 спальни
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 344 м²
€ 1,685,483
Вилла 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 185 м²
€ 405,000
Эффектный дом между Альтеей и Альфас-дель-Пи. Недавно отремонтирован с использованием лучших…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 120 м² 2/2 Этаж
€ 177,500
Вашему вниманию предлагается замечательное новое бунгало – это одно из самых интересны…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 376,446
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
Квартира 3 спальнив Испания, Испания
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
98 м²
€ 323,926
Новый жилой дом с современным дизайном в центре города Гуардамар-дель-Сегура, менее чем в 5…
Квартира 3 спальнив Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 190 м²
€ 468,505
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
Квартира 3 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м²
€ 1,250,605
Пентхаус выполненный в современном стиле, с восхитительными панорамными видами на побе…
Дом 4 комнатыв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 4 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат
€ 523,497
Продаётся уютный дом с панорамным видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Дом пос…
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 146 м²
€ 370,000
Прекрасная одноэтажная вилла с хорошим местоположением, рядом, в радиусе 1 км, находятся все…
Вилла 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат 194 м² Количество этажей 2
€ 699,000
Элегантная собственность расположилась под живописным небом с белоснежными облаками в скромн…
Вилла 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 265 м² Количество этажей 2
€ 750,000
Великолепная вилла в очаровательном районе города Хавея, в нескольких минутах езды от пляжа …

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти