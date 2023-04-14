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Купить пентхаус в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
3
Эльче
3
Пентхаус В архив
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6 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 275,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новый строительный проект на 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой…
Пентхаус 2 спальнив Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 2 спальнив Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 2 спальнив Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 189 м²
€ 395,000
Апартаменты у моря, Гран-А��акант, Санта-Пола
Пентхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Пентхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 ванных комнат 600 м² 6/7 Этаж
€ 2,200,000
Великолепный двухуровневый пентхаус с потрясающим видом на море.Сдержанная цветовая палитра,…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

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с видом на море
с бассейном
недорогая
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