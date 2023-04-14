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Купить недвижимость с видом на горы в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
180
Эльче
88
Crevillent
1
2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 85 м²
€ 199,900
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 270,000
76 квартир с большими террасами и видом на море в отличном жилом&nbsp;комплексе! Почему …

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

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с бассейном
с видом на озеро
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