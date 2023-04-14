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Купить дом с видом на море в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
76
Эльче
50
Crevillent
1
50 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м² Количество этажей 3
€ 195,000
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
Дом 3 спальнив Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 108 м² Количество этажей 3
€ 278,500
Представляем новый смежный дом в городе Гран Алакант.Дом, площадью 107 кв. м. На ранней стад…
Дом 3 спальнив Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 217 м² Количество этажей 2
€ 505,000
Предлагаем вам новую виллу в городе Гран Алакант.Дом состоит из двух этажей площадью 217 кв.…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 2
€ 211,000
Новый таунхаус в современном комплексе в городе Гран Алакант.Находится в жилом комплексе зак…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 244,000
Новый таунхаус с бассейном в пригороде Аликанте, в городе Гран Алакант.Трехэтажный таунхаус,…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² Количество этажей 2
€ 224,000
Новое бунгало в городе Гран Алакант.Двухэтажный дом площадью 63 кв. м с тремя спальнями, дву…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 288,000
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 291,000
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
Бунгало 2 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 255,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 112,000
Дуплекс с 2 спальнями рядом с морем в Гран Алакант. Двухэтажные таунхаусы с 1, 2 или 3 спаль…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 198,000
Вилла Mediterráneo - это жилой комплекс, расположенный в лучшем районе Санта-Пола, всего в …
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 248,500
Таунхаусы с 3 спальнями в Гран Алакант недалеко от Аликанте и аэропорта. Двухквартирные дома…
Вилла 3 спальнив Santa Pola, Испания
Вилла 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 285,000
2 / 3 таунхаусы в Гран Алакант, Коста Бланка. Американская кухня ведет в гостиную, где мы мо…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² 1/2 Этаж
€ 395,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 2 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 310,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 2 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 1/2 Этаж
€ 270,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 2/2 Этаж
€ 270,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 313,000
Современный таунхаус у моря в городе Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. имеет три спальн…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 295,000
Современный таунхаус в городе Santa Pola в 150 метрах от моряТаунхаус площадью 151,89 кв. м.…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 292,000
Современный таунхаус в закрытом комплексе с бассейном в городе Santa Pola Таунхаус площадью …
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 320,000
Предложение от застройщика - просторный таунхаус в Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. им…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Современный таунхаус в городе Santa Pola возле моряТаунхаус площадью 144 кв. м. имеет три сп…
Дом 3 спальнив Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 285,000
Предлагаем Вам новый смежный дом с современным дизайном, построенный с использованием высоко…
Дом 3 спальнив Эльче, Испания
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 187 м² Количество этажей 2
€ 623,000
Современная вилла с видом на море в La MarinaВ продаже новый просторный дом площадью 187 кв.…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 211 м²
€ 632,000
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 158 м²
€ 292,000
Современный Бунгало в Санта-Поле, Испания - US117302 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 285,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117300 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 285,000
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US117299 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 285,000
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле, площадь 150 м2 - US117298 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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