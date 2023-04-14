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Купить дом в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
76
Эльче
50
Crevillent
1
127 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 430,000
Роскошная вилла в Аренальс-дель-Соль на участке 400м2, 2 этажа с бассейном, площадкой для ба…
Дом 3 спальнив Эльче, Испания
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
85 м²
€ 310,000
Бунгало находятся в Гран-Алаканте, в жилом комплексе расположенном недалеко от пляжа Караба…
Дом 3 спальнив Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
151 м²
€ 346,000
Тщательно спроектированный дом с 3 или 4 спальнями с возможностью выбора отдельной кухни ил…
Дом 3 спальнив Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
151 м²
€ 346,000
Тщательно спроектированный дом с 3 или 4 спальнями с возможностью выбора отдельной кухни ил…
Дом 3 спальнив Эльче, Испания
Дом 3 спальни
Эльче, Испания
284 м²
€ 549,000
Смежные виллы состоят из двух минимально пристроенных двухэтажных коллективных домов, собст…
Дом 4 спальнив Эльче, Испания
Дом 4 спальни
Эльче, Испания
185 м²
€ 510,000
Роскошная вилла, расположенная в привилегированном месте, всего в 350 метрах от пляжа.В дом…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 149 м² Количество этажей 3
€ 195,000
Представляем новый современный таунхаус в городе Гран Алакант.Таунхаус имеет три уровня и об…
Дом 3 спальнив Santa Pola, Испания
Дом 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 108 м² Количество этажей 3
€ 278,500
Представляем новый смежный дом в городе Гран Алакант.Дом, площадью 107 кв. м. На ранней стад…
Таунхаус 4 спальнив Эльче, Испания
Таунхаус 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 202 м²
€ 185,000
Столетний дом в Эльче, обращенный на восток, под снос, чтобы построить новый, 5 этажей плюс …
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат 399 м²
€ 549,000
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 88 м²
€ 285,000
БУНГАЛО В РАЙОНЕ САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ В САНТА ПОЛА !!! Расположен на втором ряду Плайя Сантьяго…
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 85 м²
€ 285,000
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT! Откройте для себя этот э…
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 175 м²
€ 510,000
Таунхаус 3 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 285,000
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат 705 м²
€ 1,600,000
Продаётся Hacienda в Elche в районе Elche. Общая площадь 705.00 м2, участок 24 м2, Hacienda …
Вилла 6 спаленв Эльче, Испания
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
6 ванных комнат
€ 700,000
Дом в Эльче ID D11530
Бунгало 7 спаленв Эльче, Испания
Бунгало 7 спален
Эльче, Испания
4 ванных комнат
€ 950,000
Бунгало в Эльче ID D11690
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
€ 550,000
Дом в Эльче ID D12131
Вилла 8 спаленв Эльче, Испания
Вилла 8 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 425,000
Дом в Эльче ID D11718
Вилла 11 спаленв Эльче, Испания
Вилла 11 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 300,000
Дом в Эльче ID D12383
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 300,000
Дом в Эльче ID D11526
Вилла 5 спаленв Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
6 ванных комнат
€ 399,000
Дом в Эльче ID D12002
Вилла 5 спаленв Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 430,000
Дом в Эльче ID D12276
Вилла 6 спаленв Эльче, Испания
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
4 ванных комнат
€ 780,000
Дом в Эльче ID D12550
Вилла 4 спальнив Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
€ 390,000
Дом в Эльче ID D11710
Бунгало 4 спальнив Эльче, Испания
Бунгало 4 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат
€ 250,000
Бунгало в Эльче ID D12448
Бунгало 5 спаленв Эльче, Испания
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 475,000
Бунгало в Эльче ID D12481
Бунгало 5 спаленв Эльче, Испания
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
1 ванных комнат
€ 199,000
Бунгало в Эльче ID D12460
Бунгало 5 спаленв Эльче, Испания
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 289,500
Бунгало в Эльче ID D12810

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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