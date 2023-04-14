Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Дуплексы

Купить дуплекс с бассейном в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
1
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 1,515,000
Представляем роскошную виллу в городе Деэса де Кампоамор. Это - курортный город на побережье…
Дом 4 спальнив Altea, Испания
Дом 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 516 м²
€ 2,240,000
ОписаниеСтильный, современный и совершенный вид этой виллы в стиле Hi-Tech для тех, кто люби…
Квартира 2 спальнив Барселона, Испания
Квартира 2 спальни
Барселона, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 751,260
Квартиры в новом комплексе на стадии строительства от застройщика! Расположены в райо…
Квартира 3 спальнив Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 112 м²
€ 338,517
Апартаменты на нижнем этаже от застройщика. Салон, открытая кухня, 3 спальни со встроенными …
Бунгало 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 299,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Квартирав Estepona, Испания
Квартира
Estepona, Испания
83 м²
€ 220,593
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 245 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 405 000. […
Квартира 3 спальнив La Zenia, Испания
Квартира 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат 71 м²
€ 249,000
Жилой комплекс, чтобы насладиться приятным средиземноморским климатом, в привилегированной с…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 113 м²
€ 230,690
Квартира с ремонтом в центре Торревьехи. Просторная полностью отремонтированная квартира в с…
Вилла 5 спаленв Mutxamel, Испания
Вилла 5 спален
Mutxamel, Испания
5 ванных комнат 286 м²
€ 450,000
Идеальное место для большой семьи! Входя в дверь, вы окунетесь в прекрасную атмосферу дома с…
Квартира 3 спальнив Коста-Брава, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 161,667
Квартира в районе Феналс города Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Расстояние до…
Квартира 2 спальнив Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 134,861
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 309 м²
€ 560,000
Уникальные и экономные виллы жилого комплекса предназначены для того, чтобы в полной мере на…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти