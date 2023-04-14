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Купить бунгало с видом на море в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
33
Эльче
5
Бунгало В архив
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28 объектов найдено
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² Количество этажей 2
€ 224,000
Новое бунгало в городе Гран Алакант.Двухэтажный дом площадью 63 кв. м с тремя спальнями, дву…
Бунгало 2 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 255,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² 1/2 Этаж
€ 395,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 2 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 310,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 2 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 1/2 Этаж
€ 270,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м² 2/2 Этаж
€ 270,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 158 м²
€ 292,000
Современный Бунгало в Санта-Поле, Испания - US117302 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 285,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117300 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 285,000
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US117299 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 285,000
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле, площадь 150 м2 - US117298 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 285,000
Современный Новый Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле - US117296 3 спальни, 2 ванные комна…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 88 м²
€ 198,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117295 3 спальни, 1 ванная комн…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 88 м²
€ 201,000
Роскошный Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, площадь 88 м2 - US117293 3 спальни, 1 ванная комн…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 152 м²
€ 313,000
Люкс класса Бунгало у моря в Санта-Поле - US117292 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 152 м²
€ 320,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 152 m2.Solarium: 6 m2, cellar: 50 m2.The Bungalow is situated b…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 88 м²
€ 213,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117290 3 спальни, 1 ванная комната.…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 88 м²
€ 198,000
Современное новое бунгало в Санта-Пола - US117288 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковро…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 158 м²
€ 295,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117287 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 88 м²
€ 198,000
Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117286 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковра…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 158 м²
€ 295,000
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 158 м²
€ 295,000
Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117284 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 158 м²
€ 292,000
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US8358 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь к…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 158 м²
€ 295,000
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле - US8357 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 158 …
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 152 м²
€ 313,000
Новый Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле - US8356 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 152 м²
€ 320,000
Современный Бунгало в Санта-Поле, площадь 152 м2 - US8355 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 88 м²
€ 213,000
Роскошный бунгало в Санта-Поле, площадь 88 м2 - US8353 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь …
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 88 м²
€ 201,000
3 bedrooms, 1 bathroomArea: 88 m2.Solarium: 26 m2.The Bungalow is situated by sea.New Build.…
Бунгало 3 спальнив Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 285,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 150 m2.Solarium: 6 m2, cellar: 49 m2.The Bungalow is situated b…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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