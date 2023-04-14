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Бунгало
Купить бунгало в Бах-Виналопо, Испания
Santa Pola
33
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5
Бунгало
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38 объектов найдено
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Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
88 м²
€ 285,000
БУНГАЛО В РАЙОНЕ САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ В САНТА ПОЛА !!! Расположен на втором ряду Плайя Сантьяго…
Бунгало 7 спален
Эльче, Испания
4 ванных комнат
€ 950,000
Бунгало в Эльче ID D11690
Бунгало 4 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат
€ 250,000
Бунгало в Эльче ID D12448
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
1 ванных комнат
€ 199,000
Бунгало в Эльче ID D12460
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 475,000
Бунгало в Эльче ID D12481
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
5 ванных комнат
€ 289,500
Бунгало в Эльче ID D12810
Бунгало 1 спальня
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
46 м²
€ 89,000
Двухэтажное бунгало в Санта Пола ( Аликанте ) недалеко от моря и Гран Плайя Бунгало на част…
Бунгало 1 спальня
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
54 м²
€ 106,000
Бунгало 1 спальня и 1 ванная комната в очень хорошем состоянии, кондиционер, кухня в америка…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
88 м²
€ 285,000
Бунгало в 50 метрах от нового торгового центра "Поламакс" с кинотеатрами, супермаркетами, ма…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
Количество этажей 2
€ 224,000
Новое бунгало в городе Гран Алакант.Двухэтажный дом площадью 63 кв. м с тремя спальнями, дву…
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
1/2 Этаж
€ 255,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
1/2 Этаж
€ 395,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
2/2 Этаж
€ 310,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
1/2 Этаж
€ 270,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
2/2 Этаж
€ 270,000
Предлагаем Вам новый комплекс на первой линии моря возле пляжа el Carabassí в городе Gran Al…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
158 м²
€ 292,000
Современный Бунгало в Санта-Поле, Испания - US117302 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 285,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117300 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 285,000
Роскошный Бунгало в Санта Пола, Коста Бланка - US117299 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 285,000
Премиум-класс Бунгало в Санта-Поле, площадь 150 м2 - US117298 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 285,000
Современный Новый Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле - US117296 3 спальни, 2 ванные комна…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
88 м²
€ 198,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117295 3 спальни, 1 ванная комн…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
88 м²
€ 201,000
Роскошный Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, площадь 88 м2 - US117293 3 спальни, 1 ванная комн…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
152 м²
€ 313,000
Люкс класса Бунгало у моря в Санта-Поле - US117292 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
152 м²
€ 320,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 152 m2.Solarium: 6 m2, cellar: 50 m2.The Bungalow is situated b…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
88 м²
€ 213,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117290 3 спальни, 1 ванная комната.…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
88 м²
€ 198,000
Современное новое бунгало в Санта-Пола - US117288 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковро…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
158 м²
€ 295,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, до моря 150 м - US117287 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
88 м²
€ 198,000
Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117286 3 спальни, 1 ванная комната. Площадь ковра…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
158 м²
€ 295,000
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
158 м²
€ 295,000
Бунгало недалеко от моря в Санта-Поле, Коста-Бланка - US117284 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
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Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания
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