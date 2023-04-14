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Купить квартиру с бассейном в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
104
Эльче
38
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 269,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
98 м²
€ 325,000
Это новый комплекс, который располагается в одной из самых зеленых и живописных мест Коста …
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 325,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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