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Купить квартиру с видом на море в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
104
Эльче
38
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42 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 269,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 64 м² 4 Этаж
€ 289,900
Эффектный дом на продажу с видом на море. В этом отеле есть гостиная с выходом на террасу с …
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 5/5 Этаж
€ 265,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 152 м²
€ 195,000
Двухуровневая квартира с подвалом на продажу в Gran Alacant. & NBSP; В жилом районе есть…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 325,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 4/5 Этаж
€ 255,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 3/5 Этаж
€ 245,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 1/2 Этаж
€ 225,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 4 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 4 спальни
Santa Pola, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 2/5 Этаж
€ 270,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 2/5 Этаж
€ 235,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 230,000
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 72 м²
€ 270,000
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 240,000
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 255,000
Квартиры на продажу в Гран Алакант, Коста Бланка. Новый жилой комплекс с 120 квартирами в Ка…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 241,000
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 221,000
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат 64 м²
€ 105,000
Апартамент / Квартира в La Marina. Апартаменты расположены в 450 метрах от пляжа в одном из …
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 132,500
Новые апартаменты с 2 спальнями под ключ в Gran Alacant. Новые апартаменты под ключ с 2 спал…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 185,000
Апартамент / Квартира в Gran Alacant, Santa Pola. Роскошные апартаменты на Гран Алаканте. Он…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 242,000
Апартамент / Квартира в Santa Pola. Жилой комплекс расположен в лучшем районе Санта-Пола, вс…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 285,000
ПЕНТХАУС С БОЛЬШИМ СОЛЯРИЕМ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ARENALES DEL SOL. Просторные апартаменты с 2 сп…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 170,000
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже в Gran Alacant. Роскошные апартаменты на верхнем этаже…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 310,000
Апартамент / Квартира в Arenales del Sol. Роскошные апартаменты с 2 или 3 спальнями в Gran A…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 122 м²
€ 204,000
Апартамент / Квартира в Gran Alacant, Santa Pola. Роскошные апартаменты на Гран Алаканте. Он…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат 63 м²
€ 134,000
Квартира на первом этаже в Санта-Поле. Состоит из 2 спален и 1 ванной комнаты, гостиной, от…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² 4/5 Этаж
€ 242,000
Современные апартаменты в городе Santa Pola с видом на мореДом расположен в самом центре гор…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² 5/6 Этаж
€ 391,000
Современные апартаменты в Санта Пола с видом на море Квартира площадью 112 кв. м. находится …
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² 2/6 Этаж
€ 399,000
Современная квартира в Санта Пола с панорамным видом на море Квартира площадью 118 кв. м. на…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м² 5/6 Этаж
€ 604,000
Новые апартаменты в современном закрытом комплексе в Санта ПолаКвартира общей площадью 165 к…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м² 1/6 Этаж
€ 399,000
Новые апартаменты в современном закрытом комплексе в Санта Пола.Комплекс расположен в 200 ме…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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