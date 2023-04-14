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Купить квартиру в Бах-Виналопо, Испания

Santa Pola
104
Эльче
38
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142 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 269,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 64 м² 4 Этаж
€ 289,900
Эффектный дом на продажу с видом на море. В этом отеле есть гостиная с выходом на террасу с …
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 220,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ГРАН АЛАКАНТ, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЬЧЕ, КОСТА БЛАНКА, ИС…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 255,000
Новый жилой комплекс, имеющий прямой выход к морю, состоит из 170 апартаментов. Расположен в…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 270,000
Жилой комплекс, состоящий из 76 квартир с двумя и тремя спальнями, бунгало и дуплексов.  …
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 499,000
Жилой комплекс, состоящий из 76 единиц с двумя и тремя спальнями, бунгало и дуплексов. С …
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 242,000
Жилой комплекс, расположенный в лучшем районе Санта-Пола, всего в 50 метрах от нового торгов…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 230,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ГРАН АЛАКАНТ, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЬЧЕ, КОСТА БЛАНКА, ИС…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 101 м²
€ 240,000
Современные новые квартиры, расположенные в центре города Санта-Пола-Коста-Бланка. Квартир…
Квартира 4 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 4 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 112 м²
€ 270,000
Современные новые квартиры, расположенные в центре города Санта-Пола-Коста-Бланка. Квартир…
Пентхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Пентхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 275,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новый строительный проект на 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
1 ванных комнат 70 м² 2 Этаж
€ 130,000
Продаётся aпартамент в Ареналес-дель-Соль в районе Arenales del Sol, располагается на 2 этаж…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 280,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новое строительство 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой комплекс…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 235,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новое строительство 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой комплекс…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 101 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В САНТА-ПОЛА Недавно построенные современные апартаменты расположены в центре…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м² 5/5 Этаж
€ 265,000
Представляем новые апартаменты в 300 метрах от моря в городе Санта Пола.Квартира, площадью 1…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
98 м²
€ 325,000
Это новый комплекс, который располагается в одной из самых зеленых и живописных мест Коста …
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 152 м²
€ 195,000
Двухуровневая квартира с подвалом на продажу в Gran Alacant. & NBSP; В жилом районе есть…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 325,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В ГРАН-АЛАКАНТ, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЬЧЕ, КОСТА БЛАНКА Нов…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Пентхаус 2 спальнив Эльче, Испания
Пентхаус 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 345,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 242,000
КВАРТИРА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ КОСТА~ ~ В лучшем районе Санта-Пола, всего в 150 метрах от пляжа Л…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 285,000
БУНГАЛО В РАЙОНЕ САНТЬЯГО БЕРНАБЕ В САНТА ПОЛА !!!~ ~ Расположен на второй линии пляжа Санть…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 85 м²
€ 285,000
БУНГАЛО С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ в GRAN ALACANT!~ ~ Откройте для себя этот…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 89 м²
€ 241,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В АРЕНАЛЕС-ДЕЛЬ-СОЛЬ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Ареналес дель Сол…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 395,000
~ КВАРТИРА НА ПЛЯЖЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями и двумя ванными комнатами с видом на море~ ~ В…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 270,000
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА ПОЛА !!!~ ~ Жилой комплекс, состоящий из квартир с 2 и 3 спаль…
Квартира 3 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 242,000
КВАРТИРА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ КОСТА~ ~ В лучшем районе Санта-Пола, всего в 150 метрах от пляжа Л…
Квартира 2 спальнив Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 270,000
ЖИЛОЙ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА ПОЛА !!!~ ~ Жилой комплекс, состоящий из квартир с 2 и 3 спаль…
Квартира 2 спальнив Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 240,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…

Параметры недвижимости в Бах-Виналопо, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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