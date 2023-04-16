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Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Виллы
Купить вилла с видом на море в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Orihuela
349
Rojales
214
Торревьеха
202
Сан-Мигель-де-Салинас
130
Almoradi
97
Pilar de la Horadada
83
Гуардамар
17
San Fulgencio
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Вилла
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106 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3 ванных комнат
104 м²
€ 399,900
Виллы на продажу в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Впечатляющие дома с авангардным дизай…
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 419,900
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен всего в 150 метрах от пл…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
314 м²
€ 1,200,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
5 ванных комнат
200 м²
€ 900,000
Дуплекс в 150 м от пляжа в Дехеса-де-Кампоамор, Ориуэла Коста, Коста Бланка Этот великолепны…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 1,150,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
224 м²
€ 354,000
Двухквартирные виллы в Balcones de Torrevieja, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район, полный…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
336 м²
€ 1,290,000
Luxury villas in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca Homes with 4 bedrooms and 4 bathrooms, wi…
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат
151 м²
€ 452,000
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат
112 м²
€ 389,900
Виллы в Бенихофаре, Коста Бланка, Аликанте. Дома в современном стиле на частных участках с т…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
230 м²
€ 660,000
Exclusive villas in La Mata, Torrevieja, Costa Blanca Located in the area known as "La Mangu…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
210 м²
€ 940,000
Villas with sea views in La Mata, Torrevieja, Costa Blanca The total area of 210 m² built pl…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
238 м²
€ 560,000
Villas with sea views in Torrevieja, Costa Blanca Modern and contemporary style homes, each …
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
141 м²
€ 629,900
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
187 м²
€ 659,900
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
121 м²
€ 589,000
Sunrise 8 - это эксклюзивный комплекс из 7 вилл, состоящий из роскошных отдельно стоящих вил…
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат
52 м²
€ 127,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Las Mimosas. Общая площадь 52.00 м2, участок 70 м2, д…
Вилла 4 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
3 ванных комнат
182 м²
€ 460,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 182.00 м2, участок 430 м…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
5 ванных комнат
477 м²
€ 1,995,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 477.00 м2, участок 1095 м2…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
160 м²
€ 590,000
Шале в Ла Велета, в элитном районе города Торревьехи. Дом с участком 770 кв.м, который нахо…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
250 м²
€ 990,000
Элитная резиденциальная урбанизация Ориуэла Косты - Кабо Роиг. Абсолютно новый отдельностоящ…
Вилла 6 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
600 м²
€ 2,100,000
Продается вилла на первой линии пляжа в Кабо Роиг ВИЛЛА Этот вел…
Вилла 7 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
7 ванных комнат
600 м²
€ 2,200,000
Вилла с 7 спальнями на второй линии в Кабо Роиг Эта впе…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
300 м²
€ 895,000
Продается красивая вилла с большим участком и частичным видом на море в Кабо Роиг …
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
500 м²
€ 1,300,000
Продается вилла класса люкс в районе Кампоамор Эта изумительная ви…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат
230 м²
€ 970,000
УДИВИТЕЛЬНАЯ И НЕВЕРОЯТНО КРАСИВАЯ ВИЛЛА Участок де…
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 345,300
Продаётся вилла в San Miguel de Salinas в районе SAN MIGUEL DE SALINA ALICANTE ESPAÑA. Общая…
Вилла 4 спальни
Las Escalericas, Испания
4 ванных комнат
244 м²
€ 420,000
Продаётся вилла в San Miguel de Salinas в районе Las Filipinas. Общая площадь 244.00 м2, уча…
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
216 м²
€ 1,550,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 216.00 м2, участок 600 м2, …
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
245 м²
€ 825,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 245.00 м2, участок 855 м2,…
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
2 ванных комнат
90 м²
€ 229,900
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 90.00 м2, участок 144 м2, …
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
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