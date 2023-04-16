Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Виллы

Купить вилла с видом на море в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Orihuela
349
Rojales
214
Торревьеха
202
Сан-Мигель-де-Салинас
130
Almoradi
97
Pilar de la Horadada
83
Гуардамар
17
San Fulgencio
11
Вилла В архив
Очистить
106 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3 ванных комнат 104 м²
€ 399,900
Виллы на продажу в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Впечатляющие дома с авангардным дизай…
Вилла 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 419,900
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен всего в 150 метрах от пл…
Вилла 3 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат 314 м²
€ 1,200,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Вилла 5 спаленв Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
5 ванных комнат 200 м²
€ 900,000
Дуплекс в 150 м от пляжа в Дехеса-де-Кампоамор, Ориуэла Коста, Коста Бланка Этот великолепны…
Вилла 3 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат 300 м²
€ 1,150,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Вилла 2 спальнив Los Balcones, Испания
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 224 м²
€ 354,000
Двухквартирные виллы в Balcones de Torrevieja, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район, полный…
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 336 м²
€ 1,290,000
Luxury villas in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca Homes with 4 bedrooms and 4 bathrooms, wi…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 151 м²
€ 452,000
Вилла 3 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат 112 м²
€ 389,900
Виллы в Бенихофаре, Коста Бланка, Аликанте. Дома в современном стиле на частных участках с т…
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат 230 м²
€ 660,000
Exclusive villas in La Mata, Torrevieja, Costa Blanca Located in the area known as "La Mangu…
Вилла 4 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат 210 м²
€ 940,000
Villas with sea views in La Mata, Torrevieja, Costa Blanca The total area of 210 m² built pl…
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 238 м²
€ 560,000
Villas with sea views in Torrevieja, Costa Blanca Modern and contemporary style homes, each …
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 141 м²
€ 629,900
Вилла 4 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 659,900
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 121 м²
€ 589,000
Sunrise 8 - это эксклюзивный комплекс из 7 вилл, состоящий из роскошных отдельно стоящих вил…
Вилла 2 спальнив Los Balcones, Испания
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат 52 м²
€ 127,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Las Mimosas. Общая площадь 52.00 м2, участок 70 м2, д…
Вилла 4 спальнив Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 4 спальни
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
3 ванных комнат 182 м²
€ 460,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 182.00 м2, участок 430 м…
Вилла 5 спаленв Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
5 ванных комнат 477 м²
€ 1,995,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 477.00 м2, участок 1095 м2…
Вилла 4 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 160 м²
€ 590,000
Шале в Ла Велета, в элитном районе города Торревьехи. Дом с участком 770 кв.м, который нахо…
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 250 м²
€ 990,000
Элитная резиденциальная урбанизация Ориуэла Косты - Кабо Роиг. Абсолютно новый отдельностоящ…
Вилла 6 спаленв Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 6 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 600 м²
€ 2,100,000
Продается вилла на первой линии пляжа в Кабо Роиг ВИЛЛА Этот вел…
Вилла 7 спаленв Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 7 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
7 ванных комнат 600 м²
€ 2,200,000
Вилла с 7 спальнями на второй линии в Кабо Роиг Эта впе…
Вилла 5 спаленв Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 300 м²
€ 895,000
Продается красивая вилла с большим участком и частичным видом на море в Кабо Роиг …
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 500 м²
€ 1,300,000
Продается вилла класса люкс в районе Кампоамор Эта изумительная ви…
Вилла 5 спаленв Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 230 м²
€ 970,000
УДИВИТЕЛЬНАЯ И НЕВЕРОЯТНО КРАСИВАЯ ВИЛЛА Участок де…
Вилла 3 спальнив Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 345,300
Продаётся вилла в San Miguel de Salinas в районе SAN MIGUEL DE SALINA ALICANTE ESPAÑA. Общая…
Вилла 4 спальнив Las Escalericas, Испания
Вилла 4 спальни
Las Escalericas, Испания
4 ванных комнат 244 м²
€ 420,000
Продаётся вилла в San Miguel de Salinas в районе Las Filipinas. Общая площадь 244.00 м2, уча…
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат 216 м²
€ 1,550,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе La Zenia. Общая площадь 216.00 м2, участок 600 м2, …
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат 245 м²
€ 825,000
Продаётся вилла в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 245.00 м2, участок 855 м2,…
Вилла 3 спальнив Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 229,900
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Villamartin. Общая площадь 90.00 м2, участок 144 м2, …

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти