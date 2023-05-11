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Виллы возле озера в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Orihuela
375
Торревьеха
223
Rojales
222
Сан-Мигель-де-Салинас
134
Almoradi
124
Pilar de la Horadada
110
Гуардамар
17
San Fulgencio
13
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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