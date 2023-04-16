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  6. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
95
Pilar de la Horadada
53
Almoradi
42
Orihuela
37
Rojales
17
Гуардамар
17
Сан-Мигель-де-Салинас
7
San Fulgencio
3
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41 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 112,000
Вашему вниманию предлагаются просторный таунхаус в городе ТорревьехаДом, площадью 78 кв.м. с…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² Количество этажей 2
€ 329,000
Представляем светлый практически новый таунхаус в красивом жилом комплексе в спальном районе…
Таунхаус 3 спальнив Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² Количество этажей 2
€ 481,000
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 90,000
Представляем светлый двухэтажный таунхаус в красивом жилом комплексе в городе Торревьеха.Тор…
Таунхаус 4 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 3
€ 175,000
Предлагаем таунхаус общей площадью 110 кв.м. с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами.…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 254,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² Количество этажей 2
€ 269,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² Количество этажей 2
€ 289,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² Количество этажей 2
€ 242,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада. Город П…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 190,890
Вашему вниманию предлагаются просторные светлый тайнхаус с видом на море в районе Ла Мата, г…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 199,900
Вашему вниманию предлагаются просторные светлый тайнхаус с видом на море в районе Ла Мата, г…
Таунхаус 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 2
€ 675,000
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 114 м² Количество этажей 2
€ 244,900
В продаже новый таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе G…
Таунхаус 3 спальнив Los Balcones, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 89 м² Количество этажей 2
€ 275,000
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Торревьеха. Данный жилой ком…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 299,900
Представляем таунхаус на первой линии моря с потрясающим видом на море в в городе Торревьеха…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м² Количество этажей 2
€ 399,900
Новый таунхаус в большом комплексе закрытого типа в городе Torre de la Horadada.На территори…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² 3/3 Этаж
€ 359,900
Новый таунхаус в городе Torre de la Horadada.Таунхаус расположен в большом комплексе закрыто…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² Количество этажей 2
€ 344,900
Новый таунхаус в большом комплексе закрытого типа в городе Torre de la Horadada.На территори…
Таунхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 289,000
Жилой комплекс El Oliveron, расположенный в Гвардамар-дель-Сегура, представляет собой урьани…
Таунхаус 4 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 4 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 133 м²
€ 225,000
ТАУНХАУС С 4 СПАЛЬНЯМИ В САН ПЕДРО ДЕЛЬ ПИНАТАР (МУРСИЯ). ТАУНХАУС С УЧАСТКОМ В  SANPEDRO DE…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 249,900
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Новая урбанизация …
Таунхаус 3 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 165,000
Таунхаус в Ла Зения, Ориуэла Коста. Он состоит из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кух…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 279,900
ТАУНХАУС СО СВОИМ УЧАСТКОМ В ГОРОДЕ ТОРРЕВЬЕХА. ТАУНХАУС СО СВОИМ УЧАСТКОМ В ГОРОДЕ ТОРРЕВЬЕ…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 260,000
Таунхаусы с частным садом и солнечным солярием в Торре де ла Орадада. Они состоят из 3 спал…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат 104 м²
€ 302,900
Роскошные таунхаусы в Торре де ла Орадада. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гости…
Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 149 м²
€ 205,900
Таунхаусы современного дизайна с 2 и 3 спальнями с 2 ванными комнатами, с дополнительной пе…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 245,000
Очень эксклюзивный жилой комплекс, с теннисным кортом, общим бассейном с джакузи и большим …
Таунхаус 3 спальнив Los Balcones, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 202,200
Солнечный таунхаус в Лос Альтос. Он состоит из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни,…
Таунхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 230,000
Совершенно новые таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Торре де ла Орадада. Они состоят …

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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