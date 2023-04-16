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Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Купить недвижимость с видом на море в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Торревьеха
1677
Orihuela
1092
Pilar de la Horadada
422
Rojales
379
Сан-Мигель-де-Салинас
301
Гуардамар
277
Almoradi
201
San Fulgencio
21
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866 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 2
€ 475,000
Представляем светлую просторную виллу в городе Торре-де-ла-Орадада, всего в 400 метрах от мо…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
7 Этаж
€ 85,000
Продается квартира 50 кв. м. в районе Palangre. 7-й этаж. 2 спальни. 1 ванная комна…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 228,000
Квартира с захватывающим видом на море и общий бассейн. Площадь 70 кв. м., с 2 спальнями,…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 89,900
Квартира в районе Торревьеха Асекьон, площадью 59 кв. м. Две спальни, ванная комната, иму…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 118,000
Квартира с видом на море. Calle Bencantil, 1-4º-D-la Mata. 2 спальни. 1 ванная…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
3 Этаж
€ 399,000
Продается квартира на первой линии с панорамным видом на море. Резиденция: "Панорама…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
1/5 Этаж
€ 98,000
Представляем квартиру с тремя спальнями рядом с красивым парком в городе Торревьеха. Апартам…
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
92 м²
8/9 Этаж
€ 389,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
64 м²
6/9 Этаж
€ 289,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
Количество этажей 9
€ 264,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
3/9 Этаж
€ 255,000
Новая современная квартира расположена в комплексе закрытого типа, в районе Пунта Прима.Квар…
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
93 м²
€ 229,000
Апартаменты в 50 м от моря в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивное здание всего с 1…
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 269,000
Apartments 50m from the sea in Torre de la Horadada, Costa Blanca An exclusive apartment blo…
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 469,000
Апартаменты в 50 м от моря в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Эксклюзивное здание всего с 1…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
7 Этаж
€ 85,000
Продается квартира 50 кв. м. в районе Palangre. 7-й этаж. 2 спальни. 1 ванная комна…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 228,000
Квартира с захватывающим видом на море и общий бассейн. Площадь 70 кв. м., с 2 спальнями,…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
2 Этаж
€ 88,000
Calle Fuensanta, 54, 2º. Строительство корпуса 2010 г., окна на восток. Площадь 6…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 89,500
Просторная квартира с 3 спальнями, ванной и туалетом рядом с пляжем Асекьон. Квартира в р…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 118,000
Квартира с видом на море. Calle Bencantil, 1-4º-D-la Mata. 2 спальни. 1 ванная…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
3 Этаж
€ 399,000
Стоимость 399 000 €. Продается квартира на первой линии с панорамным видом…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 228,000
Квартира с захватывающим видом на море и общий бассейн. Площадь 70 кв. м., с 2 спальнями,…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 89,900
Квартира в районе Торревьеха Асекьон, площадью 59 кв. м. Две спальни, ванная комната, иму…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 200,000
Хорошая квартира в Вилламартин недавней постройки. В доме 2 спальни и 2 ванные комнаты. …
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
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