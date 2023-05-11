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  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на море в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
169
Orihuela
61
Гуардамар
24
Сан-Мигель-де-Салинас
13
Pilar de la Horadada
8
Rojales
6
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24 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€ 399,000
Пентхаус 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
€ 466,150
Пентхаус в Плая-Фламенка, Ориуэла-Коста
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5
€ 230,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Mar azul, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4
€ 154,736
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 110…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 149,900
Двухуровневый пентхаус с 2 спальнями и солярий в Плайя-дель-Кура. Двухуровневый пентхаус с 3…
Пентхаус 2 спальни в Cabo Roig, Испания
Пентхаус 2 спальни
Cabo Roig, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€ 227,000
Новостройки роскошных пентхаусов с 2 спальнями в Вильямартин. Роскошные пентхаусы с 2 спальн…
Пентхаус 3 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 765,000
Продаётся пентхаус в Dehesa de campoamor в районе Las colinas golf. Общая площадь 140.00 м2,…
Пентхаус 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€ 279,900
Пентхаусы с 2 или 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Новая урбани…
Пентхаус 3 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 336,000
Уютный пентхаус с видом в Гуардамар дель Сегура. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты. Ест…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
€ 830,000
Совершенно новые роскошные апартаменты на берегу моря в Ла Мата. Они состоят из 3 спален и …
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€ 670,000
ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В PUNTA PRIMA. ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В Р…
Пентхаус 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€ 269,000
Жилой разделен на 3 этажа и 32 квартиры. Пентхаусы состоят из 3 спален, 2 ванных комнат и г…
Пентхаус 4 спальни в Гуардамар, Испания
Пентхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€ 630,000
Жилой находится в Гуардамар дель Сегура, всего в 2 минутах ходьбы от пляжа. Это частный жи…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 89,900
2-спальный пентхаус с частным солярием в Пунта Прима. Уютная квартира в Ориуэла Коста. Состо…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 93,000
Квартира-Пентхаус с 3 спальнями в центре города Торревьеха рядом с аллеей и пляжем. КВАРТИРА…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€ 119,000
Квартира-пентхаус c 2 спальнями рядом с морем в Punta Prima. КВАРТИРА-ПЕНТХАУС РЯДОМ С МОРЕМ…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 74,000
2-спальный пентхаус с великолепным видом в Нуэва Торревьеха. Пентхаус с 2 спальнями с велико…
Пентхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€ 269,000
Пентхаус в новостройке в центре Торревьехи. Пентхаус новой постройки с 3 спальнями и 2 ванны…
Пентхаус 2 спальни в Los Balcones, Испания
Пентхаус 2 спальни
Los Balcones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 148,900
Пентхаус с 2 спальнями и видом на море в районе Punta Prima. ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА - ПЕНТХА…
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€ 83,000
Пентхаус с 2 спальнями в Торревьехе рядом с пляжем Playa del Cura. ПЕНТХАУС ОТ БАНКА В ГОРОД…
Пентхаус 3 спальни в Los Balcones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€ 549,000
Пентхаус в Ла-Сеньюэле, Пунта-Прима. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, тер…

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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