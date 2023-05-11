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Жильё возле озера в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
1804
Orihuela
1152
Pilar de la Horadada
486
Rojales
394
Сан-Мигель-де-Салинас
301
Гуардамар
286
Almoradi
235
San Fulgencio
23
12 объектов найдено
Дом 5 спален в Гуардамар, Испания
Дом 5 спален
Гуардамар, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж 1/2
€ 680,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
€ 244,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Los Balcones, Испания
Дом 3 спальни
Los Balcones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1/3
€ 428,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
€ 234,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
€ 261,000
Современное новое бунгало с видом на море в Торревьехе - GDO7741 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
€ 242,000
Бунгало премиум класса в Торревьехе, 2 спальни - GDO7739 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
€ 246,000
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
€ 238,000
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€ 211,000
Бунгало в Торревьеха, 3 спальни, 91 м2 - GDO7736 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€ 231,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€ 231,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
€ 120,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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