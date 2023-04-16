Купить дом с видом на море в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

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616
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Rojales
296
Pilar de la Horadada
229
Сан-Мигель-де-Салинас
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Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
Количество этажей 2
€ 475,000
Представляем светлую просторную виллу в городе Торре-де-ла-Орадада, всего в 400 метрах от мо…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
253 м²
Количество этажей 2
€ 995,000
Представляем виллу в средиземноморском стиле в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг.Дом п…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
Количество этажей 2
€ 112,000
Вашему вниманию предлагаются просторный таунхаус в городе ТорревьехаДом, площадью 78 кв.м. с…
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
Количество этажей 3
€ 388,000
Представляем новый смежный дом в городе Торре-де-ла-Орадада. Входит в состав закрытого жилог…
Дом 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
6 ванных комнат
326 м²
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Представляем роскошную виллу в жилом комплексе отдельных роскошных вилл в городе Деэса де Ка…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
Количество этажей 2
€ 263,000
Представляем Вам новый смежный дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 2
€ 285,000
Представляем Вам новый угловой дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
Дом 9 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
10 Количество комнат
11 ванных комнат
470 м²
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Представляем виллу класса люкс с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Эт…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
Количество этажей 2
€ 329,000
Представляем светлый практически новый таунхаус в красивом жилом комплексе в спальном районе…
Дом 3 спальни
Villa Martin, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
156 м²
Количество этажей 2
€ 326,500
Представляем новое шале в закрытом жилом комплексе на двенадцать домов в городе Ориуэла Кос…
Дом 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
132 м²
Количество этажей 2
€ 488,000
В продаже новая вилла на этапе строительства в городе Миль Пальмерас. Вилла находится в жило…
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
Количество этажей 2
€ 279,000
Продается комфортабельная вилла в популярном районе Агуас Нуэвас в городе Торревьеха.Двухэта…
Дом 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 654,000
В продаже шикарная вилла в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе S…
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
230 м²
€ 660,000
В продаже новая вилла с видом на море в Ла МатаВилла в современном стиле, построенная с испо…
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
Количество этажей 2
€ 481,000
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
Дом 4 спальни
Cabo Roig, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
211 м²
Количество этажей 2
€ 375,000
Представляем просторную современную виллу в городе Торревьеха (Torrevieja) - солнечный город…
Дом 4 спальни
Los Balcones, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 225,000
Представляем виллу в городе Торревьеха (Torrevieja) - солнечный город, прекрасный курорт, ра…
Дом 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 308,000
Представляем светлый трехэтажный дом в красивом жилом комплексе в спальном районе города Тор…
Дом 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
€ 359,900
Представляем современную виллу в городе Торревьеха (Torrevieja) - солнечный город, прекрасны…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 90,000
Представляем светлый двухэтажный таунхаус в красивом жилом комплексе в городе Торревьеха.Тор…
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
245 м²
€ 595,000
В продаже 6 домов с эксклюзивным дизайном - функциональные, просторные и светлые виллы, расп…
Дом 3 спальни
Villa Martin, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
116 м²
Количество этажей 2
€ 355,000
Современная вилла с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. Дом распределен на два этажа:…
Дом 2 спальни
Cabo Roig, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
116 м²
Количество этажей 2
€ 275,000
Представляем новую виллу в закрытом жилом комплексе в городе Ориуэла Коста в районе Вильямар…
Дом 3 спальни
Cabo Roig, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
139 м²
Количество этажей 2
€ 315,000
Представляем новую виллу в закрытом жилом комплексе в городе Ориуэла Коста в районе Вильямар…
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
131 м²
€ 239,900
Дом 7 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
8 Количество комнат
5 ванных комнат
225 м²
Количество этажей 2
€ 995,000
Представляем просторную виллу в эксклюзивной жилой урбанизации в городе Деэса де Кампоамор. …
Дом 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 680,000
Представляем просторную виллу в районе Orihuela Costa с хорошем приватностью. Это живописный…
Дом 3 спальни
La Zenia, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
118 м²
Количество этажей 3
€ 475,000
Комфортабельная вилла с бассейном и солярием в городе Ориуэла Коста, в районе Вильямартин.Тр…
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Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
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