Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Провинция Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Квартиры

Квартиры с видом на море в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

Торревьеха
1216
Orihuela
508
Гуардамар
230
Pilar de la Horadada
210
Сан-Мигель-де-Салинас
109
Rojales
97
Almoradi
28
Квартира В архив
Очистить
492 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
€ 151,250
Предлагаем Вам квартиру в районе Playa Flamenca (Orihuela Costa), которая состоит из двух сп…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 6/6
€ 270,000
Представляем новые современный пентхаус в центре города Торревьеха.Апартаменты площадью 140,…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/6
€ 245,000
Представляем новые современные апартаменты в центре города Торревьеха.Апартаменты площадью 1…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 5/5
€ 259,000
Новая квартира в центре города Торревьеха.Апартаменты, площадью 105.43 кв. м. на пятом этаже…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
€ 199,000
Новая квартира в центре города Торревьеха.Апартаменты, площадью 80.17 кв. м. на втором этаже…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 5/5
€ 225,000
Новая квартира в центре города Торревьеха.Апартаменты, площадью 54.36 кв. м. на пятом этаже …
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
€ 119,000
Новая квартира в центре города Торревьеха.Апартаменты, площадью 57,07 кв. м. на первом этаже…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
€ 145,000
Новая квартира в центре города Торревьеха.Апартаменты, площадью 54.36 кв. м. на третьем этаж…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 4/5
€ 195,000
Новая квартира в центре города Торревьеха.Апартаменты, площадью 66.50 кв. м. на четвертом эт…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
€ 162,000
Новая квартира в центре города Торревьеха.Апартаменты, площадью 65 кв. м. на первом этаже с …
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
€ 139,000
Новая квартира в центре города Торревьеха.Апартаменты, площадью 48 кв. м. на втором этаже с …
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 9
€ 235,000
Представляем вам квартиру на первой линии пляжа в Ла Мата, Торревьеха, всего в 30 метрах от…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/5
€ 392,900
В продаже апартаменты в новом доме, расположенном всего в 50 м от пляжа Лос-Локос.Апартамент…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
€ 299,900
В продаже апартаменты в новом доме, расположенном всего в 50 м от пляжа Лос-Локос.Апартамент…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/5
€ 122,000
Предлагаем Вам квартиру с двумя спальнями в 200-х метрах от пляжа Playa del Cura и в 5 минут…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
€ 72,000
Предлагаем квартиру в районе живописного парка Наций в городе Торревьеха.В квартире есть одн…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 185,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка В резиденции есть 40 жилищ с выбором из 2 или 3 …
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€ 205,900
Бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, Коста Бланка В резиденции есть 40 жилищ с выбором из 2 или 3 …
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
€ 525,000
Квартира на первой линии в Ла Мата, Торревьеха, Коста Бланка Последний дом доступен во впеча…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
€ 128,600
Предлагаем двухкомнатную квартиру рядом с центральным пляжем города Торревьеха. Квартира сос…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/5
€ 79,900
Предлагаем Вашему вниманию однокомнатную квртиру недалеко от парка Наций, в которой есть одн…
Квартира 3 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 5/6
€ 416,000
Предлагаем вам новые апартаменты с видом на море в жилом комплексе Ocean Dream в городе Торр…
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€ 249,000
Квартиры на продажу в Торревьехе, Коста Бланка Великолепное здание с 21 квартирой. Пятиэтажн…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/3
€ 469,900
Новый пентхаус в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апартаменты на третьем этаж…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
€ 299,900
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на втором э…
Квартира 2 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/3
€ 229,900
Новые апартаменты в 200 метрах от моря в городе Торре де ла Орадада.Апарттаменты на первом э…
Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
€ 77,000
Предлагаем вам квартиру с одной спальней в 10 минутах ходьбы от центра города и порта. В ква…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7
€ 85,000
Продается квартира 50 кв. м. в районе Palangre. 7-й этаж. 2 спальни. 1 ванная комна…
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 228,000
Квартира с захватывающим видом на море и общий бассейн. Площадь 70 кв. м., с 2 спальнями,…

Параметры недвижимости в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти