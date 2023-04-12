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Купить дуплекс с видом на море в Испании

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11 объектов найдено
Дуплекс 2 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Дуплекс 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 388,000
Dream Homes Tenerife present you this fantastic 2 bedroom duplex penthouse in Los Gigantes w…
Дуплекс 1 спальняв Arona, Испания
Дуплекс 1 спальня
Arona, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 315,000
Продается дуплекс в комплексе Compostela Beach, расположен на первой линии в Лас Америкас, р…
Дуплекс 2 спальнив Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м²
€ 365,000
Продается дуплекс в Парк Сантьяго II. Плая де Лас Америкас — столица туризма на Тенерифе, им…
Дуплекс 2 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат
€ 231,695
Роскошный Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119776 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
Дуплекс 2 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат
€ 248,195
Люксовый класс Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119775 2 спальни, 2 ванные комн…
Дуплекс 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат
€ 280,450
Люкс класса Duplex в Ла Манга, площадь 100 м2 - GRI119774 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
Дуплекс 2 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни
Сан-Хавьер, Испания
2 ванных комнат
€ 220,616
Современный Duplex в Ла Манга, Коста Калида - GRI119773 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
Дуплекс 2 спальнив Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 345,000
Дуплекс в Гран Алакант, 2 спальни, 98 м2 - NR117366 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая пл…
Дуплекс 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 113 м²
€ 244,675
Роскошный дуплекс в Guardamar del Segura, Коста Бланка, Испания - AT115149 3 спальни, 3 ванн…
Дуплекс 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 238,075
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 105 m2.Terrace: 22 m2.New Build.There is communal pool, underg…
Дуплекс 4 спальнив Картахена, Испания
Дуплекс 4 спальни
Картахена, Испания
3 ванных комнат 155 м²
€ 338,000
Новый Duplex в La Manga - ER7127 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 155 m2.Duple…

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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