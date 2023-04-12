Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на горы в Испании

в Orihuela
617
в Бенидорм
140
в Алаканти
255
в Кальпе
395
в l Alfas del Pi
501
в Мурсия
396
в la Vila Joiosa Villajoyosa
99
в Pilar de la Horadada
231
Показать больше
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 326,638
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новостройка эксклюзивного жилого комплекса современ…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 55 м² 4 Этаж
€ 62,300
Великолепные апартаменты вблизи восхитительной набережной и центра Торревьехи. Вас ждет прос…
Вилла 5 спаленв Finestrat, Испания
Вилла 5 спален
Finestrat, Испания
7 ванных комнат 615 м² Количество этажей 2
€ 1,600,000
Ультрасовременная вилла с фантастическим видом на Средиземное море в Сьерра Кортине - районе…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 142 м² Количество этажей 2
€ 700,000
Добро пожаловать в уединенное живописное место недалеко от Бенидорма, сочетающее натуральную…
Вилла 3 спальнив Los Balcones, Испания
Вилла 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 ванных комнат 280 м²
€ 689,118
Вилла в урбанизации Лос-Альтос, Торревьеха
Вилла 4 спальнив Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 580,000
Красивая вилла в стиле Хай Тек расположена в тихом районе, в нескольких минутах ходьбы от це…
Квартира 2 спальнив Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 121 м²
€ 228,324
Вилла 5 спаленв Хавея, Испания
Вилла 5 спален
Хавея, Испания
260 м²
€ 360,867
Предлагаем большую виллу с отличным местоположением, живописная местность в окружении зелено…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 189 м²
€ 435,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка, Аликанте. Все виллы имеют спальни 3 и ванные к…
Дуплекс 3 спальнив Orihuela, Испания
Дуплекс 3 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 259,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 96 m2.Terrace: 18 m2, solarium: 42 m2.New Build.There is commun…
Квартира 5 спаленв Коста-Брава, Испания
Квартира 5 спален
Коста-Брава, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м²
€ 851,005
Квартира в элитном комплексе в первой линии моря в тихом районе города Сант Фелиу де …
Пентхаус 2 спальнив Бенидорм, Испания
Пентхаус 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 335 м² 23 Этаж
€ 850,000
Эксклюзивный жилой комплекс с восхитительным дизайном - идеальное место, чтобы насладиться с…

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти