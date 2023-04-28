ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Дения
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на море в Дения, Испания
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
97 м²
1 Этаж
€ 118,837
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Torreblanca, располагается на 1 этаже. Общая площ…
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
72 м²
€ 49,416
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Virgen del remedio. Общая площадь 72.00 м2, aпартам…
Квартира 1 спальня
Испания, Испания
80 м²
€ 402,501
Роскошные апартаменты в новостройке в Бенидорме. Они находятся всего в 50 метрах от прекрас…
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
€ 144,327
Пентхаус 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат
164 м²
11 Этаж
€ 313,389
Продаётся пентхаус в Вильяхойосе в районе Cala Villajoyosa, располагается на 11 этаже. Общая…
Пентхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 290,454
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ~ ~ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла…
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат
56 м²
€ 141,614
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
325 м²
Количество этажей 2
€ 1,075,000
Новая элитная вилла в живописном жилом районе города Кальпе, всего в нескольких метрах от пе…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
89 м²
2 Этаж
€ 55,457
Квартира на втором этаже с тремя спальнями, недавно оборудованной кухней с небольшой офисной…
Вилла 3 спальни
Альморади , Испания
4 ванных комнат
142 м²
€ 320,000
Вилла в Daya Nueva, 3 спальни, 142 м2 - PSS1111622 3 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковр…
Дом 2 спальни
Коста-Брава, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 342,986
Дом в урбанизации города Льорет де Мар – Серра Брава. Расположен в 7 минутах езды до …
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
458 м²
€ 690,000
Предлагаем великолепную виллу, расположенную в тихом районе Альфас дель Пи.Планировка домов …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты