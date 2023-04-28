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Жильё с бассейном в Дения, Испания

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Дения, Испания
Дом 4 спальни
Дения, Испания
180 м²
€ 419,000
- Участок- 800 кв.м.- 180 квадратных метров- 4 спальни- 3 ванные комнаты- Прачечная- Предв…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 211 м²
€ 799,000
Продается вилла в Дении, Коста Бланка Дом расположен в жилом районе у подножия горы Монтго, …
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