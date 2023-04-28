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Дома с видом на море в Дения, Испания

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Дения, Испания
Дом 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 295,000
В продаже новая вилла в городе Дения в элитном районе Эль Верже.Находится в комплексе закрыт…
Дом 3 спальни в Дения, Испания
Дом 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м² Количество этажей 2
€ 575,000
В продаже новая современная вилла в городе Дения на побережье Коста Бланка. Дения – живописн…
Вилла 2 спальни в Дения, Испания
Вилла 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 180 м²
€ 431,000
Двухквартирная вилла в Тоссал Грос, Дения, Коста Бланка. Наслаждайтесь жизнью в Tossal Gross…
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