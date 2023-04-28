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Дома в Дении, Испания

164 объекта найдено
Бунгало 3 спальни в Дения, Испания
Бунгало 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 255,000
Блокированная застройка состоящая из 7 бунгало с 2 и 3 спальнями, а также 1 отдельностоящей …
Бунгало 2 спальни в Дения, Испания
Бунгало 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 199,000
Блокированная застройка состоящая из 7 бунгало с 2 и 3 спальнями, а также 1 отдельностоящей …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат
€ 375,000
14 смежных вилл в элитном жилом комплексе в Дении. Трехэтажная недвижимость с 3 спальнями и …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 148 м²
€ 550,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 155 м²
€ 550,000
Отдельные дома в жилом комплексе, расположенном в одном из лучших районов Дении, Эль Монтго.…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 199,000
Урбанизация, состоящая из 6 дуплексов и 7 независимых домов, окруженных общим бассейном и са…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 419,000
Участок - 800 кв.м. 180 квадратных метров 4 спальни 3 ванные комнаты Прачечная …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 135 м²
€ 419,000
Участок 625 кв.м. 135 квадратных метров 3 спальни 2 ванные комнаты Предварительна…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 159,000
Новый проект, состоящий из 29 дуплексов с двумя спальнями (86 квадратных метров) и 3 спальня…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 160 м²
€ 900,000
Эта вилла находится в в Дении, в урбанизации расположенной в очень близко от природного парк…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 685,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 310,000
Построена на участке 880 м2 с садом, деревьями и фруктовым садом. Дом состоит из: 200м22 пр…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 212 м²
€ 890,000
Вилла находится в Дении, в урбанизации, расположенной в непосредственной близости от природн…
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 116 м²
€ 431,000
Тоссал Гросс расположен в Дении, к северу от Коста Бланка. Он состоит из двухквартирных домо…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 480 м²
€ 1,450,000
Роскошная вилла в La Sella, Pedreguer, Коста Бланка Фантастический дом, расположенный в прив…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 294 м²
€ 940,000
Эксклюзивная вилла в La Sella Golf, Дения, Коста Бланка Великолепный дом в частной урбанизац…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 170 м²
€ 310,000
Виллы, построенные побратимами Гата де Горгос, Альтеа, Коста Бланка Резиденция состоит из 8 …
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 129 м²
€ 369,000
Villas for sale in Denia, Costa Blanca In this residential we have 2 types of villas availab…
Дом 4 спальни в Дения, Испания
Дом 4 спальни
Дения, Испания
200 м²
€ 310,000
Построена на участке 880 м2 с садом, деревьями и фруктовым садом.Дом состоит из 200м22 прос…
Дом 4 спальни в Дения, Испания
Дом 4 спальни
Дения, Испания
180 м²
€ 419,000
- Участок- 800 кв.м.- 180 квадратных метров- 4 спальни- 3 ванные комнаты- Прачечная- Предв…
Дом 3 спальни в Дения, Испания
Дом 3 спальни
Дения, Испания
135 м²
€ 419,000
- Участок 625 кв.м.- 135 квадратных метров- 3 спальни- 2 ванные комнаты-Предварительная уст…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
4 ванных комнат 373 м²
€ 1,125,000
Эксклюзивная вилла в Дении, Аликанте, Коста Бланка Современный дизайнерский дом общей площад…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 213 м²
€ 825,000
Вилла на одном этаже в Дении, Коста Бланка В доме 3 спальни и 2 ванные комнаты, распределенн…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 211 м²
€ 799,000
Продается вилла в Дении, Коста Бланка Дом расположен в жилом районе у подножия горы Монтго, …
Таунхаус 3 спальни в Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 224,500
Продается бунгало - одноэтажный дом с 2 отдельными входами - расположен в тихом жилом районе…
Вилла 3 спальни в Дения, Испания
Вилла 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат 111 м²
€ 295,000
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
5 ванных комнат 873 м²
€ 1,400,000
Вилла в современном андалузском стиле, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированн…
Дом 3 спальни в Дения, Испания
Дом 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 295,000
В продаже новая вилла в городе Дения в элитном районе Эль Верже.Находится в комплексе закрыт…
Вилла 4 спальни в Дения, Испания
Вилла 4 спальни
Дения, Испания
3 ванных комнат 295 м²
€ 1,690,000
Очень красивая и изящная вилла, расположенная в тихом, очень уютном и привилегированном жило…
Вилла 10 спален в Дения, Испания
Вилла 10 спален
Дения, Испания
10 ванных комнат 1 367 м²
€ 3,500,000
Видом на море!·Престижная урбанизация с круглосуточной частной охраной. Впечатляющая …
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