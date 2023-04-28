ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Дения
Бунгало
Бунгало с бассейном в Дения, Испания
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла
Mijas, Испания
390 м²
€ 766,738
New Development: Prices from € 850,000 to € 895,000. [Beds: 4 - …
Пентхаус 3 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
175 м²
€ 598,000
Один из самых больших пентхаусов комплекса, угловая светлая квартира, с несколькими террасам…
Вилла 3 спальни
Лос Алькасарес, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 423,239
Новые виллы. Большие 3 спальни, 2 или 3 ванные комнаты, отдельные виллы с частными бассейнам…
Дом 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
772 м²
Количество этажей 2
€ 1,590,062
Закрытое сообщество в треугольнике между Марбелья, Эстепона и горная деревня Бенахави…
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
99 м²
1/2 Этаж
€ 343,500
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
Квартира 4 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 295,173
ГОДОВАЯ ПРИБЫЛЬ 48.000 ЗАКРЫТЬ НА ПЛЯЖ Восстановленный и сгоревший первый пол. До 150 мет…
Квартира 2 спальни
Las Escalericas, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
Количество этажей 3
€ 285,000
Новые апартаменты в VillamartinСовременная квартира площадью 86,58 кв. м. расположена на ниж…
Дом 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
318 м²
€ 803,843
Прекрасная загородная вилла, расположена в тихом приватном месте, но в то же время нах…
Вилла 7 спален
Benahavis, Испания
899 м²
€ 4,854,518
Очаровательная вилла с прекрасным видом на море, горы, долины и поля для игры в гольф распол…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
66 м²
€ 335,715
Вы хотели бы жить или провести отпуск на берегу моря в Кальпе?Вы хотите иметь непревзойденны…
Дом 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
122 м²
Количество этажей 2
€ 329,000
В продаже новая вилла в городе Santa Rosalia.Находится в большом комплексе закрытого типа, п…
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
71 м²
€ 241,602
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты