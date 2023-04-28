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23 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
64 м²
€ 372,500
Пентхаусы на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качес…
Квартира 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 638,500
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 394,500
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 322,500
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
122 м²
€ 566,000
Апартаменты с тремя спальнями, все с выходом на террасу, так что вы можете наслаждаться свет…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
61 м²
€ 250,000
Апартаменты в Сьюдад-Кесада, Рохалес, Коста-Бланка. Дома с спальнями 3 и ванными комнатами 2…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 274,000
Апартаменты в Дении, Коста Бланка, Аликанте. Эта новая строительная застройка с видом на Мон…
Квартира 4 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 277,000
Апартаменты в Дении, Коста Бланка, Аликанте. Эта новая строительная застройка с видом на Мон…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
122 м²
€ 591,000
Апартаменты с тремя спальнями, все с выходом на террасу, так что вы можете наслаждаться свет…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 365,000
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 295,000
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 439,000
Пентхаусы на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать св…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
91 м²
€ 365,000
Апартаменты на берегу моря в Дении, Коста Бланка. Дома с 2 и 3 спальнями, вы можете выбрать …
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
62 м²
€ 213,300
Апартаменты рядом с морем в городе Дения. НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Апартаменты с 2…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 269,700
Апартаменты рядом с морем в городе Дения. НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Апартаменты с 3 …
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
4/4 Этаж
€ 546,000
Эксклюзивные апартаменты с видом на море в Дении.Данные апартаменты находится на третьем эта…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
3/4 Этаж
€ 537,000
Предлагаем вам элитную квартиру с видом на море в Дении.Данная квартира находится на втором …
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
2/4 Этаж
€ 556,000
Новая квартира в элитном комплексе с видом на море в Дении.Данная квартира находится на втор…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
€ 515,000
Комфортабельная квартира с видом на море в Дении.Данная квартира находится на втором этаже, …
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 566,000
Элитная квартира с видом на море в ДенииДанная квартира находится на втором этаже, площадь к…
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
133 м²
€ 571,000
Квартира премиум класса с видом на море в Дении.Квартира находится в закрытом комплексе, на …
Квартира 3 спальни
Дения, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
133 м²
2/4 Этаж
€ 591,000
Элитная квартира с видом на море в городе Дения.Квартира площадью 133 кв. м, находится на тр…
Квартира 2 спальни
Дения, Испания
2 ванных комнат
92 м²
€ 290,100
Квартиры с 1 спальней рядом с пляжем 79 квартир с 1, 2 и 3 спальнями с 1 или 2 ванными комна…
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