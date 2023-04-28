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Жильё в Cullera, Испания

2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
1 ванных комнат 150 м²
€ 95,000
Продается городской дом в историческом квартале Кульеры у подножья замка. Дом построен в 19…
Таунхаус 3 спальни в Cullera, Испания
Таунхаус 3 спальни
Cullera, Испания
2 ванных комнат 252 м²
€ 230,000
Новостройка. Таунхаусы в Кульере - комплекс из 29 домов. Каждый таунхаус имеет три этажа с …
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