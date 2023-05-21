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Дома с бассейном в Cuevas del Almanzora, Испания

бунгало
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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Cuevas del Almanzora, Испания
Дом 3 спальни
Cuevas del Almanzora, Испания
Количество спален 3
Площадь 196 м²
€ 338,000
Объекты жилой недвижимости на 2 и 3 спальни с балконом, садом или солярием, и с частным пар…
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