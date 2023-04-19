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Купить вилла в Cuenca, Испания

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1 объект найдено
Вилла 7 спаленв Campillo de Altobuey, Испания
Вилла 7 спален
Campillo de Altobuey, Испания
3 ванных комнат 338 м²
€ 690,000
Современный дом площадью 838 м², из которых 338 м² приходится на жилье. Участок площадью 28 …

Параметры недвижимости в Cuenca, Испания

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