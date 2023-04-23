ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Crevillent
Жильё с видом на горы в Crevillent, Испания
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
72 м²
€ 285,000
Современные апартаменты в Гран-Алакант, 2 спальни - GD1113482 2 спальни, 2 ванные комнаты. П…
Вилла 5 спален
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
295 м²
€ 795,000
Представляем вам роскошную виллу, расположенную в центральной части Торревьехи, рядом с прек…
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
171 м²
€ 283,000
Современные новые апартаменты рядом с морем в Arenales del Sol, Коста Бланка - ER114336 2 сп…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 190,889
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa de los locos. Общая площадь 140.00 м2, сост…
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 419,900
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен всего в 150 метрах от пл…
Дом 4 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
4 Количество комнат
3 ванных комнат
241 м²
€ 1,383,982
Полностью отреставрированная вилла (2016 г.), расположенная в самом центре Новой Андал…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
137 м²
€ 482,000
Апартаменты класса Премиум с видом на море в Аренальс-дель-Соль - TM1110035 3 спальни, 2 ван…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
69 м²
€ 179,000
Апартаменты на второй линии пляжа в Бенидорме с видом на море. 2 спальни с двуспальными кро…
Вилла 3 спальни
San Fulgencio, Испания
2 ванных комнат
187 м²
€ 383,854
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
224 м²
€ 1,750,000
Продается вилла в Гуадальмина Гольф, Марбелья, Коста дель Соль. Современный строительный дом…
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
167 м²
1 Этаж
€ 254,497
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Benalua, располагается на 1 этаже. Общая площадь 16…
Дом 4 спальни
Finestrat, Испания
195 м²
€ 659,000
Виллы расположены в эксклюзивной урбанизации Sierra Cortina. Этот район выделяется своими к…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты