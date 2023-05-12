ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Андалусия
Malaga
Виллы
Виллы с видом на море в Costa del Sol Occidental, Испания
Марбелья
51
Estepona
38
Вилла
Очистить
103 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
5
5
545 м²
€ 2,850,000
Вы ищете свой дом мечты на Коста-дель-Соль? Не ищите дальше, чем Villa Serena - впечатляющая…
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5
6
750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4
4
726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3
3
440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
4
3
320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
3
110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
4
3
605 м²
€ 1,990,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4
4
686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
6
7
860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3
2
103 м²
€ 830,000
Пентхаусы в Альтос-де-лос-Монтерос, Марбелья, Коста-дель-Соль Инновационный и элегантный жил…
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
4
4
293 м²
€ 1,895,000
Роскошные виллы в Манильве, Малаге, Коста дель Соль Этот жилой дом родился с твердым намерен…
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
4
4
230 м²
€ 1,650,000
Роскошные виллы в Манильве, Малаге, Коста дель Соль Этот жилой дом родился с твердым намерен…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5
5
€ 2,590,000
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5
5
€ 850,000
Unique rustic style finca on a plot of 12.000 m2, 10 minutes driving from Estepona, nestled …
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3
4
€ 1,700,000
This stunning recently reformed three-bedroom en-suite bungalow located steps away from the …
Вилла 16 спален
Estepona, Испания
16
16
€ 9,500,000
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
4
146 м²
€ 1,466,000
Виллы в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Новая Золотая Миля становится хозяином самой элега…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
4
146 м²
€ 1,486,000
Виллы в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Новая Золотая Миля становится хозяином самой элега…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
5
368 м²
€ 1,375,000
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
Вилла 6 спален
Estepona, Испания
6
6
€ 2,700,000
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
5
6
770 м²
€ 3,295,000
Продается вилла в средиземноморском стиле, в эксклюзивной урбанизации Marbella Club Golf Res…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
4
205 м²
€ 2,395,000
Впечатляющий роскошный комплекс в Эстепоне, Коста дель Соль. Его красивые апартаменты с спал…
Вилла
Estepona, Испания
225 м²
€ 1,225,000
New Development: Prices from € 1,225,000 to € 1,225,000. [Beds: …
Вилла
Benahavis, Испания
360 м²
€ 1,950,000
New Development: Prices from € 1,950,000 to € 1,950,000. [Beds: …
Вилла
Benahavis, Испания
332 м²
€ 1,500,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 500 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 500 00…
Вилла
Benahavis, Испания
1 410 м²
€ 6,995,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 6 995 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 6 995 00…
Вилла
Estepona, Испания
190 м²
€ 1,070,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 070 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 070 00…
Вилла
Benahavis, Испания
360 м²
€ 1,790,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 790 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 790 00…
Вилла
Benahavis, Испания
529 м²
€ 2,850,000
Новое развитие: цены от € & nbsp; 2850000 до € & nbsp; 2 850 000. [ Семена: 6 - 6 ] …
Вилла
Марбелья, Испания
450 м²
€ 1,980,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 980 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 2 900 00…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты