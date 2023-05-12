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Виллы с видом на море в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
51
Estepona
38
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103 объекта найдено
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 545 м²
€ 2,850,000
Вы ищете свой дом мечты на Коста-дель-Соль? Не ищите дальше, чем Villa Serena - впечатляющая…
Вилла 5 спален в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальни в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальни в Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 605 м²
€ 1,990,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальни в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€ 830,000
Пентхаусы в Альтос-де-лос-Монтерос, Марбелья, Коста-дель-Соль Инновационный и элегантный жил…
Вилла 4 спальни в Manilva, Испания
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
€ 1,895,000
Роскошные виллы в Манильве, Малаге, Коста дель Соль Этот жилой дом родился с твердым намерен…
Вилла 4 спальни в Manilva, Испания
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
€ 1,650,000
Роскошные виллы в Манильве, Малаге, Коста дель Соль Этот жилой дом родился с твердым намерен…
Вилла 5 спален в Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
€ 2,590,000
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
Вилла 5 спален в Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
€ 850,000
Unique rustic style finca on a plot of 12.000 m2, 10 minutes driving from Estepona, nestled …
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
€ 1,700,000
This stunning recently reformed three-bedroom en-suite bungalow located steps away from the …
Вилла 16 спален в Estepona, Испания
Вилла 16 спален
Estepona, Испания
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
€ 9,500,000
Luxury mediterranean palace with 16 bedrooms, contains of Main House, Guesthouse, Staff Hous…
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
€ 1,466,000
Виллы в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Новая Золотая Миля становится хозяином самой элега…
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 146 м²
€ 1,486,000
Виллы в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Новая Золотая Миля становится хозяином самой элега…
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
€ 1,375,000
Villas for sale in Estepona, Malaga, Costa del Sol 6 modern frontline golf villas with luxur…
Вилла 6 спален в Estepona, Испания
Вилла 6 спален
Estepona, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
€ 2,700,000
This brand new villa for sale in Los Flamingos, Benahavis combines modern style and comfort.…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 770 м²
€ 3,295,000
Продается вилла в средиземноморском стиле, в эксклюзивной урбанизации Marbella Club Golf Res…
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
€ 2,395,000
Впечатляющий роскошный комплекс в Эстепоне, Коста дель Соль. Его красивые апартаменты с спал…
Вилла в Estepona, Испания
Вилла
Estepona, Испания
Площадь 225 м²
€ 1,225,000
New Development: Prices from €&nbsp;1,225,000 to €&nbsp;1,225,000. [Beds: …
Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 360 м²
€ 1,950,000
New Development: Prices from €&nbsp;1,950,000 to €&nbsp;1,950,000. [Beds: …
Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 332 м²
€ 1,500,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 500 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 500 00…
Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 1 410 м²
€ 6,995,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 6 995 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 6 995 00…
Вилла в Estepona, Испания
Вилла
Estepona, Испания
Площадь 190 м²
€ 1,070,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 070 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 070 00…
Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 360 м²
€ 1,790,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 790 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 790 00…
Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Площадь 529 м²
€ 2,850,000
Новое развитие: цены от € & nbsp; 2850000 до € & nbsp; 2 850 000. [ Семена: 6 - 6 ] …
Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 450 м²
€ 1,980,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 980 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 2 900 00…

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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