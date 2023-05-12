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Жильё с бассейном в Costa del Sol Occidental, Испания
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246
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230
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33 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
3
3
147 м²
€ 1,450,000
Продается великолепная квартира на первом этаже с садом, полностью отремонтированная по самы…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3
3
187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5
6
750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4
4
726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2
2
109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3
3
440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
4
538 м²
€ 1,860,000
Los Olivos de El Campanario - это комплекс из 2 домов в строительстве, расположенный в новой…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
5
6
550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
4
3
320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5
5
658 м²
€ 1,810,000
Продается вилла средиземноморской архитектуры, построенная в 2008 году, с отличными характер…
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
2
2
97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
3
2
150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
4
3
137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
3
110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
4
3
605 м²
€ 1,990,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
4
524 м²
€ 1,950,000
Эта чудесная средиземноморская вилла расположена в самом центре урбанизации Эль-Параíсо Альт…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
6
7
860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
5
5
617 м²
€ 2,800,000
Продается современный проект виллы под ключ, на первой линии гольфа, в жилом районе Capanes …
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
4
6
607 м²
€ 3,285,000
Продается вилла в проекте, расположенная в Guadalmina Baja, недалеко от моря и гольфа, в тих…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4
4
336 м²
€ 1,495,000
Продается современная вилла в закрытом комплексе из 18 отдельных домов, рядом с гольф-клубом…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3
3
152 м²
€ 750,000
Ищете современную квартиру в Бенахависе? Arrayanes Golf - это современный комплекс, окруженн…
Вилла 6 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
6
6
603 м²
€ 3,900,000
Продается вилла традиционной средиземноморской архитектуры с современным интерьером, располо…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
5
6
770 м²
€ 3,295,000
Продается вилла в средиземноморском стиле, в эксклюзивной урбанизации Marbella Club Golf Res…
Бунгало
Марбелья, Испания
14 700 м²
€ 8,500,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
Квартира
Марбелья, Испания
250 м²
€ 1,300,000
Роскошные апартаменты в престижном новом комплексе в Марбелье, Коста дель Соль. Комплекс на…
Вилла 7 спален
Марбелья, Испания
7
1 623 м²
€ 17,000,000
Потрясающая вилла в элитном жилом сообществе в городе Марбелья. Дом расположен в районе лучш…
Вилла 8 спален
Марбелья, Испания
8
2 м²
€ 12,950,000
Особняк с потрясающим видом на побережье и Средиземное море расположен в самой эксклюзивной…
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5
1 200 м²
€ 8,500,000
Роскошная вилла расположена всего в 10 минутах от Марбельи, Коста дель Соль, Испания. В дом…
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5
485 м²
€ 2,950,000
Потрясающая современная вилла с восхитительным панорамным видом на море расположена к восто…
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5
450 м²
€ 2,650,000
Современная, недавно построенная вилла с потрясающим панорамным видом на Средиземное море и…
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Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания
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