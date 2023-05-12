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Жильё с бассейном в Costa del Sol Occidental, Испания

Estepona
246
Марбелья
230
Фуэнхирола
20
San Pedro de Alcantara
5
Torremolinos
4
33 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
€ 1,450,000
Продается великолепная квартира на первом этаже с садом, полностью отремонтированная по самы…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 5 спален в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальни в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Пентхаус 2 спальни в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 538 м²
€ 1,860,000
Los Olivos de El Campanario - это комплекс из 2 домов в строительстве, расположенный в новой…
Вилла 5 спален в Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Вилла 4 спальни в Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 5 спален в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 658 м²
€ 1,810,000
Продается вилла средиземноморской архитектуры, построенная в 2008 году, с отличными характер…
Квартира 2 спальни в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Квартира 3 спальни в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Квартира 4 спальни в Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 605 м²
€ 1,990,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 524 м²
€ 1,950,000
Эта чудесная средиземноморская вилла расположена в самом центре урбанизации Эль-Параíсо Альт…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 617 м²
€ 2,800,000
Продается современный проект виллы под ключ, на первой линии гольфа, в жилом районе Capanes …
Вилла 4 спальни в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 4 спальни
San Pedro de Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 607 м²
€ 3,285,000
Продается вилла в проекте, расположенная в Guadalmina Baja, недалеко от моря и гольфа, в тих…
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
€ 1,495,000
Продается современная вилла в закрытом комплексе из 18 отдельных домов, рядом с гольф-клубом…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
€ 750,000
Ищете современную квартиру в Бенахависе? Arrayanes Golf - это современный комплекс, окруженн…
Вилла 6 спален в San Pedro de Alcantara, Испания
Вилла 6 спален
San Pedro de Alcantara, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 603 м²
€ 3,900,000
Продается вилла традиционной средиземноморской архитектуры с современным интерьером, располо…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 770 м²
€ 3,295,000
Продается вилла в средиземноморском стиле, в эксклюзивной урбанизации Marbella Club Golf Res…
Бунгало в Марбелья, Испания
Бунгало
Марбелья, Испания
Площадь 14 700 м²
€ 8,500,000
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 250 м²
€ 1,300,000
Роскошные апартаменты в престижном новом комплексе в Марбелье, Коста дель Соль. Комплекс на…
Вилла 7 спален в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 7
Площадь 1 623 м²
€ 17,000,000
Потрясающая вилла в элитном жилом сообществе в городе Марбелья. Дом расположен в районе лучш…
Вилла 8 спален в Марбелья, Испания
Вилла 8 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 8
Площадь 2 м²
€ 12,950,000
Особняк с потрясающим видом на побережье и Средиземное море расположен в самой эксклюзивной…
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 200 м²
€ 8,500,000
Роскошная вилла расположена всего в 10 минутах от Марбельи, Коста дель Соль, Испания. В дом…
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Площадь 485 м²
€ 2,950,000
Потрясающая современная вилла с восхитительным панорамным видом на море расположена к восто…
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
€ 2,650,000
Современная, недавно построенная вилла с потрясающим панорамным видом на Средиземное море и…

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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