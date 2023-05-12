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Жильё с видом на море в Costa del Sol Occidental, Испания

Estepona
246
Марбелья
230
Фуэнхирола
20
San Pedro de Alcantara
5
Torremolinos
4
247 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
€ 1,450,000
Продается великолепная квартира на первом этаже с садом, полностью отремонтированная по самы…
Таунхаус 2 спальни в Benahavis, Испания
Таунхаус 2 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
€ 995,000
Откройте для себя идеальное сочетание андалузского шарма в "Charming townhouse Parador II", …
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 545 м²
€ 2,850,000
Вы ищете свой дом мечты на Коста-дель-Соль? Не ищите дальше, чем Villa Serena - впечатляющая…
Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€ 650,000
Это интересное свойство расположено в районе Ла-Квинта, в Нуева Андалукíа, в муниципалитете …
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Вилла 5 спален в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальни в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Пентхаус 3 спальни в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальни в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Пентхаус 2 спальни в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Таунхаус 4 спальни в Estepona, Испания
Таунхаус 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
€ 2,150,000
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
Квартира 3 спальни в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 4/4
€ 650,000
Jardines de Las Lagunas Fase II Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тр…
Вилла 4 спальни в Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Квартира 4 спальни в Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Вилла 4 спальни в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 605 м²
€ 1,990,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальни в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…
Квартира 3 спальни в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€ 1,232,000
Пентхаус в Фуэнхироле, Малага, Коста дель Соль Здание с 33 роскошными домами и пентхаусами с…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€ 840,000
Это идеальная собственность как для того, кто хочет жить и наслаждаться ею, так и для того, …
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Вилла 6 спален с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 860 м²
€ 3,700,000
Продается роскошная средиземноморская вилла классического дизайна, расположенная в идилличес…
Вилла 3 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€ 830,000
Пентхаусы в Альтос-де-лос-Монтерос, Марбелья, Коста-дель-Соль Инновационный и элегантный жил…
Квартира 4 спальни в Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
€ 1,295,000
Апартаменты в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Жилой комплекс с 140 домами с 2, 3 и 4 спаль…
Вилла 4 спальни в Manilva, Испания
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
€ 1,895,000
Роскошные виллы в Манильве, Малаге, Коста дель Соль Этот жилой дом родился с твердым намерен…
Вилла 4 спальни в Manilva, Испания
Вилла 4 спальни
Manilva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
€ 1,650,000
Роскошные виллы в Манильве, Малаге, Коста дель Соль Этот жилой дом родился с твердым намерен…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 790,000
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
Таунхаус 4 спальни в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 890,000
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
Вилла 5 спален в Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
€ 2,590,000
Absolutely stunning villa with panoramic views surrounded by beautiful gardens. It is locate…
Вилла 5 спален в Estepona, Испания
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
€ 850,000
Unique rustic style finca on a plot of 12.000 m2, 10 minutes driving from Estepona, nestled …

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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