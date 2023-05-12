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Квартиры с бассейном в Costa del Sol Occidental, Испания

Estepona
143
Марбелья
85
Фуэнхирола
11
Torremolinos
4
San Pedro de Alcantara
3
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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
€ 1,450,000
Продается великолепная квартира на первом этаже с садом, полностью отремонтированная по самы…
Пентхаус 2 спальни в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Квартира 2 спальни в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€ 405,000
Новая квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, в новом комплексе, в районе Cancelada, ме…
Квартира 3 спальни в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 615,000
Продается это новостройка современных квартир и пентхаусов с 2 и 3 спален в районе Аталая го…
Квартира 4 спальни в Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
€ 750,000
Ищете современную квартиру в Бенахависе? Arrayanes Golf - это современный комплекс, окруженн…
Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 250 м²
€ 1,300,000
Роскошные апартаменты в престижном новом комплексе в Марбелье, Коста дель Соль. Комплекс на…

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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