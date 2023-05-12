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Квартиры с видом на море в Costa del Sol Occidental, Испания

Estepona
143
Марбелья
85
Фуэнхирола
11
Torremolinos
4
San Pedro de Alcantara
3
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112 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
€ 1,450,000
Продается великолепная квартира на первом этаже с садом, полностью отремонтированная по самы…
Квартира 3 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€ 650,000
Это интересное свойство расположено в районе Ла-Квинта, в Нуева Андалукíа, в муниципалитете …
Пентхаус 3 спальни в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 3 спальни в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Пентхаус 2 спальни в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Квартира 3 спальни в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 4/4
€ 650,000
Jardines de Las Lagunas Fase II Квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы с бассейном, тр…
Квартира 4 спальни в Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€ 1,195,000
Эта прекрасная квартира, полностью обновленная, расположена в закрытом комплексе на первой л…
Квартира 3 спальни в Mijas, Испания
Квартира 3 спальни
Mijas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€ 1,232,000
Пентхаус в Фуэнхироле, Малага, Коста дель Соль Здание с 33 роскошными домами и пентхаусами с…
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с видом на поле для гольфа
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€ 840,000
Это идеальная собственность как для того, кто хочет жить и наслаждаться ею, так и для того, …
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Квартира 4 спальни в Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
€ 1,295,000
Апартаменты в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль Жилой комплекс с 140 домами с 2, 3 и 4 спаль…
Пентхаус 3 спальни в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 790,000
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
Пентхаус 4 спальни в Estepona, Испания
Пентхаус 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
€ 9,500,000
LUXURY PENTHOUSE Emare Estepona is a beachfront urbanization located in the New Golden Mile …
Квартира 4 спальни в Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
€ 1,880,000
Здание на берегу моря в Эстепоне, Малаге, Коста дель Соль. 36 эксклюзивных домов с 1,2,3 или…
Квартира 2 спальни в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€ 1,746,500
Эксклюзивный жилой комплекс в Эстепоне, Малаге, Коста-дель-Соль. Он имеет 14 квартир с спаль…
Квартира 3 спальни в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
€ 2,100,000
Впечатляющий роскошный комплекс в Эстепоне, Коста дель Соль. Его красивые апартаменты с спал…
Квартира 4 спальни в Estepona, Испания
Квартира 4 спальни
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€ 1,450,000
Впечатляющий роскошный комплекс в Эстепоне, Коста дель Соль. Его красивые апартаменты с спал…
Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 95 м²
€ 450,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 450 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 010…
Квартира в Benahavis, Испания
Квартира
Benahavis, Испания
Площадь 129 м²
€ 470,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 470 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 130…
Квартира в Mijas, Испания
Квартира
Mijas, Испания
Площадь 65 м²
€ 292,000
New Development: Prices from €&nbsp;292,000 to €&nbsp;439,000. [Beds: 2 - …
Квартира в Mijas, Испания
Квартира
Mijas, Испания
Площадь 88 м²
€ 295,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 295 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 475 000. […
Квартира в Фуэнхирола, Испания
Квартира
Фуэнхирола, Испания
Площадь 59 м²
€ 115,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 115 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 150 0…
Квартира в Марбелья, Испания
Квартира
Марбелья, Испания
Площадь 71 м²
€ 205,500
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 205 500 гаста & евро; & amp; nbsp; 366 500. […
Квартира в Estepona, Испания
Квартира
Estepona, Испания
Площадь 83 м²
€ 245,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 245 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 405 000. […
Квартира в Estepona, Испания
Квартира
Estepona, Испания
Площадь 83 м²
€ 326,500
Новая разработка: цены от € & nbsp; 326 500 до € & nbsp; 530 500. [ Семена: 2 - 2 ] …
Квартира в Estepona, Испания
Квартира
Estepona, Испания
Площадь 77 м²
€ 262,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 262 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 396 0…
Квартира в Estepona, Испания
Квартира
Estepona, Испания
Площадь 86 м²
€ 350,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 350 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 585 000. […
Квартира в Estepona, Испания
Квартира
Estepona, Испания
Площадь 93 м²
€ 240,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 240 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 457 000. […
Квартира в Estepona, Испания
Квартира
Estepona, Испания
Площадь 74 м²
€ 304,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 304 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 386 000. […
Квартира в Casares, Испания
Квартира
Casares, Испания
Площадь 114 м²
€ 225,000
New Development: Prices from €&nbsp;225,000 to €&nbsp;389,000. [Beds: 2 - …

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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