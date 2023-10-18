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Таунхаусы в Коста-дель-Маресме, Испания

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7 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Современный жилой комплекс таунхаусов расположен в городе Сант Поль де Мар на по…
€395,000
Таунхаус 4 спальни с парковкой в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Тейя на побережье Маресме. Расстояние до…
€670,000
Таунхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Прекрасные таунхаусы в закрытом жилом комплексе в городе Премия де Дальт на побе…
€520,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Таунхаус в районе Can Jalpi города Аренис де Мунт. Расположен в 45 км от центра Барсе…
€650,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Новый современный жилой комплекс на стадии строительства в городе Кальдес де Этрач на…
€630,000
Таунхаус 4 спальни с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Новый современный жилой комплекс на стадии строительства в городе Эль-Масноу на побер…
€511,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Таунхаус в одной из ближайших урбанизаций города Pineda de Mar. Расстояние до це…
€395,000

Параметры недвижимости в Коста-дель-Маресме, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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