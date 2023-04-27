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Коста-дель-Маресме
Жильё с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
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11 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
€ 1,000,000
Дом в городе Алейя на побережье Коста Марезме. Расстояние до центра Барселоны 20 км,…
Дом 6 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
6 Количество комнат
6 ванных комнат
424 м²
€ 1,100,000
Дом в пешей доступности от моря в городе Ареньс де мар на побережье Коста Марезме. Ра…
Дом 5 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
360 м²
€ 950,000
Дом в пешей доступности от моря в городе Ареньс де мар на побережье Коста Марезме. Ра…
Дом 12 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
12 Количество комнат
7 ванных комнат
650 м²
€ 760,000
Дом в нескольких минутах от центра города Кабрильс на побережье Коста Марезме. Обща п…
Дом 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
641 м²
€ 2,200,000
Вилла с большой территорией и видом на море в городе Сан Поль де Мар. Красивые виды и…
Дом 5 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
5 Количество комнат
5 ванных комнат
360 м²
€ 1,950,000
Вилла в городе Sant Vicenç de Montalt. Расстояние до Барселоны 38 км, расстояние до м…
Дом 5 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
€ 525,000
Дом в городе Сант Поль де Мар. Расстояние до центра Барселоны 30 минут езды, расстоян…
Дом 7 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
7 Количество комнат
5 ванных комнат
600 м²
€ 1,250,000
Дом в городе Алейя на побережье Марезме. Расстояние до центра Барселоны 20 км, рассто…
Дом 6 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
6 Количество комнат
6 ванных комнат
600 м²
€ 3,900,000
Дом в стиле модерн с видом на море в городе Sant Andreu de Llavaneres на побережье Ma…
Дом 8 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
8 Количество комнат
7 ванных комнат
812 м²
€ 1,300,000
Потрясающий дом для большой семьи в городе Вилассар де Дальт на побережье Маресме. Р…
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
€ 395,000
Таунхаус в одной из ближайших урбанизаций города Pineda de Mar. Расстояние до це…
Параметры недвижимости в Коста-дель-Маресме, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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