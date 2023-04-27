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Дома с видом на море в Коста-дель-Маресме, Испания

3 объекта найдено
Дом 6 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
6 Количество комнат 7 ванных комнат 815 м²
€ 2,600,000
Дом в районе Сант Бергер, Тейя, со всеми удобствами, оборудованием и материалами высш…
Дом 6 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 494 м²
€ 2,200,000
Умный дом в тихой урбанизации города Тейя на побережье Коста Марезме. Имеет прекрасны…
Дом 6 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м²
€ 2,100,000
Дом в тихом районе города Кабрера де мар. Расположен на холме, с которого открывается…

Параметры недвижимости в Коста-дель-Маресме, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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