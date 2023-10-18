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Квартиры в Коста-дель-Маресме, Испания

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12 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Современный жилой комплекс на стадии строительства в городе Эль Масноу на побережье К…
€345,000
Квартира 3 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный жилой комплекс в первой линии моря на стадии строительства в городе Матар…
€309,500
Квартира 4 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Современный жилой комплекс в первой линии моря на стадии строительства в городе Матар…
€411,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Современный жилой многоквартирный комплекс в городе Сант Поль де Мар в 250 м.кв. от м…
€195,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры в новом жилом комплексе в центре города Матаро на побережье Марезме. Расстоя…
€237,757
Квартира 4 спальни с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 4 спальни с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Новый комплекс на стадии строительства в городе Аренис де Мар на побережье Коста Маре…
€255,200
Квартира 3 спальни с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 3 спальни с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Новый комплекс на стадии строительства в городе Аренис де Мар на побережье Коста Маре…
€210,900
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Продаются квартиры в современном жилом комплекс на стадии строительства в городе Монг…
€297,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Продаются квартиры в современном жилом комплекс на стадии строительства в городе Монг…
€358,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Атико-дуплекс в центре города Пинеда де Мар. Расстояние до центра Барселоны 55 км, ра…
€280,000
Квартира 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Продаются квартиры в современном жилом комплекс на стадии строительства в городе Монг…
€555,000
Квартира 5 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 5 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Квартира дуплекс в городе Мальграт де Мар на побережье Марезме. Общая площадь 172 м.к…
€348,000

Параметры недвижимости в Коста-дель-Маресме, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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