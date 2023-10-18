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Таунхаусы в Коста-дель-Гарраф, Испания

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9 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
€1,03 млн
Таунхаус 4 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Таунхаус в районе Кан Боу города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
€531,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Таунхаус с видом на море в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Г…
€700,000
Таунхаус 4 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Таунхаус в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояни…
€660,000
Таунхаус 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
€890,000
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,45 млн
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,35 млн
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,25 млн
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 336 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,20 млн

Параметры недвижимости в Коста-дель-Гарраф, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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