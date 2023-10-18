Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Испания
  4. Коста-дель-Гарраф
  5. Студии

Квартиры-студии в Коста-дель-Гарраф, Испания

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Apartment located in the luxury urbanization Imara, which is located at the foothills of La …
€1,28 млн
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almansa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
€672,947
Бунгало 2 спальни с террасой, с садом, с отоплением в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, с садом, с отоплением
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€174,597
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Дом в урбанизации Bel Loc  с великолепной территорией 3000м2 с соснами, фруктовыми деревьями…
€649,481
Дом 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этот потрясающий дом построен напротив одного из фарватеров поля для гольфа, откуда открыва…
€381,208
Вилла 4 спальни в Торревьеха, Испания
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
В 60 М ОТ ПЛЯЖА И С ВИДОМ НА МОРЕ !!! Уникальная возможность - купить современный дом в 1 м…
€971,283
Дом 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Средиземноморские виллы, спроектированные таким образом, чтобы максимально использовать уни…
€673,203
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом в Альтеа, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 178 м²
Современный Новый дом в Кальпе, Коста-Бланка - SSP119540 4 спальни, 5 ванных комнат. Площадь…
€1,80 млн
Дом 3 спальни в Orihuela, Испания
Дом 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Вилла на пляже Кала Капитан Кабо Роиг. всего в 50 метрах от пляжа.Спальни: 3Ванные комнаты:…
€348,004
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 7
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Aldea del mar, располагается на 7 этаже. Общая пл…
€185,887
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом в Estepona, Испания
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
Площадь 145 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 462 372 гаста & евро; & amp; nbsp; 532 0…
€435,178
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 5
Представляем квартиру с тремя спальнями в жилом комплексе Green Hills в Ориуэла Коста. Кварт…
€262,390

Параметры недвижимости в Коста-дель-Гарраф, Испания

с бассейном
у моря
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти