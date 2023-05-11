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Дома с бассейном в Коста-дель-Гарраф, Испания

3 объекта найдено
Дом 6 спален в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 6 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
€ 1,200,000
Дом 5 спален в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 5 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 465 м²
€ 848,000
Дом 3 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 3 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
€ 900,000

Параметры недвижимости в Коста-дель-Гарраф, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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