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Дома в Коста-дель-Гарраф, Испания

таунхаусы
9
35 объектов найдено
Дом 6 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 6 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 341 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар Бахо. Расстояние до центра Барселоны 25 км…
€1,25 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Дом с панорамными видами на море и город в городе Гава. Расстояние до центра Барсело…
€1,20 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Современный дом в городе Кастельдефельс с видом на море, район Les Botigues. Расстоян…
€879,000
Дом 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€695,000
Дом 6 спален в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 6 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Ля Пинеда. Расстояние до центра Барселоны 25 км, р…
€1,65 млн
Таунхаус 4 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
€1,03 млн
Дом 7 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 7 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 788 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€4,20 млн
Дом 7 спален в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 7 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 642 м²
Дом в классическом стиле в районе Ля Пинеда города Кастельдефельс на побережье Коста …
€4,40 млн
Дом 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 547 м²
Современный дом с панорамными видами на море в городе Кастельдефельс, район Бейямар. …
€3,45 млн
Дом 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 678 м²
Новый дом с панорамными видами на море в городе Кастельдефельс, район Бейямар. Рассто…
€3,40 млн
Дом 7 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 7 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 719 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Бейямар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€2,25 млн
Дом 6 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 6 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 388 м²
Дом в нескольких минутах ходьбы от моря в районе Playa города Кастельдефельс на побер…
€2,15 млн
Дом 6 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 6 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Современный дом во второй линии моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Рас…
€2,90 млн
Дом 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Современный дом в городе Кастельдефельс с видом на море, район Монтмар. Расстояние до…
€1,39 млн
Дом 5 спален в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 5 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Новый современный дом в городе Кастельдефельс с видом на море, район Кан Боу. Расстоя…
€1,10 млн
Таунхаус 4 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Таунхаус в районе Кан Боу города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
€531,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 182 м²
Таунхаус с видом на море в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Г…
€700,000
Таунхаус 4 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Таунхаус в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояни…
€660,000
Дом 3 спальни с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Дом в районе Плайя города Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расст…
€820,000
Дом 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 374 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Кан Боу. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€960,000
Дом 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Дом в урбанизации Бейямар в городе Кастельдефельс с видом на горы. Расстояние до цент…
€985,000
Дом 4 спальни в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
Новый комплекс смежных домов на стадии строительства в пешей доступности от моря в го…
€1,28 млн
Дом 4 спальни с подвалом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 4 спальни с подвалом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Дом в урбанизации Бейямар города Кастельдефельс. Дом построен в 1993 году и полностью…
€1,70 млн
Дом 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Новая современная вилла в городе Кастельдефельс, район Британской школы. Расстояние д…
€1,75 млн
Дом 4 спальни с лифтом, с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Дом 4 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Дом в районе Монтмар города Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€1,30 млн
Таунхаус 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
€890,000
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 336 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,20 млн
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,25 млн
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,35 млн
Таунхаус 4 спальни с лифтом в Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни с лифтом
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
€2,45 млн

Параметры недвижимости в Коста-дель-Гарраф, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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