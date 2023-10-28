Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Испания
  4. Коста-Калида
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Коста-Калида, Испания

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Malaga, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Malaga, Испания
Количество спален 6
Площадь 1 070 м²
Очаровательная вилла с панорамным видом на море и горы в Сьерра Бланка, Малага. В доме площ…
€4,12 млн
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ И ГОРЫ~ ~ Современная вилла 147 м2, 3 спальни, 3 ван…
€585,423
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В GRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ и ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА~ ~ Н…
€221,262
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в Antequera, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Antequera, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Роскошные Двухуровневые Апартаменты с Частными Бассейнами в Престижном Месте Марбельи Роскош…
€1,06 млн
Дом 2 спальни с бассейном в Испания
Дом 2 спальни с бассейном
Испания
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Просторная и светлая вилла с панорамным видом на море и гору Puig Campana, расположенная в …
€482,349
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€657,617
Таунхаус 3 спальни в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус 3 спальни
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается светлый таунхаус в Эль Пуиг (Валенсия). Он состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, 1…
€259,761
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Вилла с 3 спальнями в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка На просторном участке площадью 107…
€1,49 млн
Дом с лифтом, с сауной в Orihuela, Испания
Дом с лифтом, с сауной
Orihuela, Испания
Площадь 550 м²
Испания Коста Дорада г.Кунит   Дом в 1 км от пляжа   Пот…
€1,08 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с гаражом, с общественным бассейном в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с гаражом, с общественным бассейном
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Современные новые апартаменты недалеко от моря в Playa Flamenca - TM117563 2 спальни, 2 ванн…
€260,000
Дом 5 спален у моря в Orihuela, Испания
Дом 5 спален у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
В продаже вилла на берегу моря в Ла Зения, район Ориуэла-КостаВилла площадью 400 кв. м имеет…
€1,29 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с общественным бассейном в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с общественным бассейном
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ В SPRAN ALACANT, В 20 МИНУТАХ ОТ АЛИКАНТЕ И ЭЛЧЕ, КОСТА-БЛАНКА Нов…
€351,398

Параметры недвижимости в Коста-Калида, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти