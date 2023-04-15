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Купить квартиру в Коста-Калида, Испания

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13 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 149,000
Квартира 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м²
€ 132,950
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 145,000
Квартира 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 189,900
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м²
€ 169,000
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 159,000
Квартира 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м²
€ 179,000
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 174,000
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 199,950
Квартира 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м²
€ 159,000
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м²
€ 159,000
Квартира 2 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Калида, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 159,000
Квартира 3 спальнив Коста-Калида, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 82 м²
€ 155,000

Параметры недвижимости в Коста-Калида, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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