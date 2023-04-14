Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Costa Brava
  4. Дома

Купить дом с видом на море в Costa Brava, Испания

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальнив Испания, Испания
Дом 4 спальни
Испания, Испания
134 м²
€ 790,185
Эти красивые виллы расположены в жилом комплексе в одном из лучших районов Кампоамора, рядо…
Квартирав Estepona, Испания
Квартира
Estepona, Испания
92 м²
€ 349,255
New Development: Prices from €&nbsp;390,000 to €&nbsp;741,000. [Beds: 1 - …
Таунхаус 3 спальнив Дения, Испания
Таунхаус 3 спальни
Дения, Испания
1 ванных комнат 72 м²
€ 155,000
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
Квартира 3 спальнив Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 124 м² 2/4 Этаж
€ 203,988
Ультрасовременный элитный жилой комплекс в окружении живописной зеленой среды!Данная урбаниз…
Дом 7 спаленв Fene, Испания
Дом 7 спален
Fene, Испания
1 097 м²
€ 2,420,527
Великолепный дом находится в прибрежном городе Розес в Испании. Общая жилая площадь постройк…
Вилла 3 спальнив Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3 ванных комнат 118 м²
€ 317,428
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИХОФАРЕ ~ ~ Новый жилой комплекс из 15 независимых вилл с 3 спальнями и 3 в…
Квартира 4 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 1,530,646
Великолепный двухуровневый пентхаус в Барселоне со сказочной террасой и большими помещениями…
Вилла 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат 165 м²
€ 217,812
Очаровательная вилла в Сан-Мигель-де-Салинасn
Вилла 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 187 м² Количество этажей 1
€ 611,965
Предлагаем красивую виллу рядом с морем, в престижной урбанизации Тосалет с высоко развитой …
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 198,913
Представляем вам квартиру в закрытой урбанизации в городе Торревьеха всего в 1 км от моря.Кв…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 80 м²
€ 92,545
Квартира с ремонтом в самом центре Торревьехи. Очень просторная квартира с тремя спальнями, …

Параметры недвижимости в Costa Brava, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти