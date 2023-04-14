Купить дом с видом на море в Costa Brava, Испания

Квартира 2 спальни Торревьеха, Испания 3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 2/2 Этаж

€ 198,913

Представляем вам квартиру в закрытой урбанизации в городе Торревьеха всего в 1 км от моря.Кв…